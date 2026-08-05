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Dois militares morrem em grave acidente na BR-158, em Panambi

Colisão frontal entre carro e caminhão deixou ainda um terceiro ocupante ferido; causas do acidente serão investigadas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Cultura
05/08/2026 às 11h21
Dois militares morrem em grave acidente na BR-158, em Panambi
(Foto: Panambinews/ Reprodução Rádio Cultura)

Dois militares morreram em um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (5), na BR-158, no km 155, na localidade de Linha Serrana, em Panambi.

A colisão frontal envolveu um Renault Clio, com placas de 15 de Novembro, e um caminhão emplacado em São Leopoldo. Conforme as informações iniciais, os dois ocupantes do automóvel morreram no local.

Uma terceira pessoa que também estava no Clio foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Panambi com ferimentos de média gravidade. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo as informações apuradas, o carro seguia no sentido Panambi–Cruz Alta, enquanto o caminhão trafegava na direção contrária quando ocorreu a colisão.

Equipes de resgate, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil e da perícia atenderam a ocorrência. Após os levantamentos, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ijuí.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil de Panambi.


(Foto: Anderson Oliveira/Informa Panambi/Divulgação)

 


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