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Disparos de arma de fogo mobilizam Brigada Militar e Samu no bairro Primavera, em Frederico Westphalen

Homem teria apresentado comportamento alterado, efetuado disparo contra si e uma segunda pessoa pode ter sido atingida; caso segue sob apuração.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Cidade Regional
05/08/2026 às 09h08
Disparos de arma de fogo mobilizam Brigada Militar e Samu no bairro Primavera, em Frederico Westphalen
(Foto: Arte / Sistema província)

Uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo mobilizou equipes da Brigada Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tarde desta terça-feira (4), no bairro Primavera, em Frederico Westphalen.

Conforme informações preliminares repassadas por moradores da região, um homem teria apresentado comportamento alterado e, antes dos disparos, supostamente tentou incendiar uma residência. Na sequência, ele teria efetuado um disparo contra si próprio.

Relatos de testemunhas também apontam que um vizinho pode ter sido atingido por um dos disparos. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

O homem foi retirado do local em uma maca, apresentando intenso sangramento, e recebeu atendimento das equipes do Samu. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dele, nem da possível segunda vítima.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pelas forças de segurança. Novas informações deverão ser divulgadas assim que houver manifestação oficial dos órgãos competentes ou da unidade de saúde responsável pelo atendimento das vítimas.

 

 

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