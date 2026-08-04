Motociclista morre em colisão com carro no Bairro Alvorada, em Panambi

Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por volta das 17h desta segunda-feira (3), no cruzamento das ruas Vitória e Gertrudes Schmidt-Prym, no Bairro Alvorada, em Panambi.

A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel HB20. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar atendimento, mas, ao chegarem ao local, constataram que o condutor da motocicleta já estava sem vida.

A vítima fatal foi identificada pelas iniciais F.E.H. Após serem comunicados sobre a tragédia, familiares compareceram ao local do acidente.

Conforme informações das autoridades policiais, a condutora do HB20 permaneceu no local após o acidente e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

A ocorrência mobilizou equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil. As circunstâncias que provocaram a colisão serão apuradas por meio de investigação conduzida pela Polícia Civil.

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, este é o primeiro acidente de trânsito com vítima fatal registrado em Panambi neste ano.

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