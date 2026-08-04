Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de planejar ataque a debate presidencial

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Rede Interrompida, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por supostamente planejar um ataque contra um debate presidencial que reuniria os dois candidatos classificados para o segundo turno das eleições.

A ação ocorre de forma simultânea no Rio Grande do Sul e em outros quatro estados: São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, em uma ofensiva realizada em parceria com o Ministério da Justiça.

De acordo com informações divulgadas pela CNN, as investigações identificaram mensagens que apontam para um planejamento de atentado com a utilização de explosivos no prédio onde seria realizado o debate eleitoral. O suposto plano tinha como alvo o encontro entre os presidenciáveis que avançassem para a etapa final da disputa.

Além da suspeita de preparação do ataque, os investigadores apuraram que integrantes do grupo mantinham conversas por meio do aplicativo Telegram com conteúdos de caráter misógino, extremista, racista e antissemita.

A Operação Rede Interrompida busca reunir provas que contribuam para o avanço das investigações, esclarecer a atuação dos envolvidos e impedir a concretização de qualquer ação criminosa relacionada ao planejamento identificado pelas autoridades.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.