Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de planejar ataque a debate presidencial

Investigação aponta que organização pretendia usar explosivos durante encontro entre os candidatos que disputariam o segundo turno das eleições

Por: Marcelino Antunes Fonte: Corrio Do Povo
04/08/2026 às 08h53
Polícia Civil realiza operação contra grupo suspeito de planejar ataque a debate presidencial
(Foto: Divulgação / Policia Civil)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (4), a Operação Rede Interrompida, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por supostamente planejar um ataque contra um debate presidencial que reuniria os dois candidatos classificados para o segundo turno das eleições.

A ação ocorre de forma simultânea no Rio Grande do Sul e em outros quatro estados: São Paulo, Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, em uma ofensiva realizada em parceria com o Ministério da Justiça.

De acordo com informações divulgadas pela CNN, as investigações identificaram mensagens que apontam para um planejamento de atentado com a utilização de explosivos no prédio onde seria realizado o debate eleitoral. O suposto plano tinha como alvo o encontro entre os presidenciáveis que avançassem para a etapa final da disputa.

Além da suspeita de preparação do ataque, os investigadores apuraram que integrantes do grupo mantinham conversas por meio do aplicativo Telegram com conteúdos de caráter misógino, extremista, racista e antissemita.

A Operação Rede Interrompida busca reunir provas que contribuam para o avanço das investigações, esclarecer a atuação dos envolvidos e impedir a concretização de qualquer ação criminosa relacionada ao planejamento identificado pelas autoridades.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Cidade Regional)
Patrimônio Sacro Há 14 horas

Três pessoas são presas com materiais furtados de cemitérios e igreja de Seberi

Objetos seriam levados para São Leopoldo para comercialização; investigação busca identificar os locais atingidos e possíveis vítimas.

 (Foto: Caçadores De Notícias)
Ameaça Armada Há 14 horas

Funcionária de empresa de laticínios é ameaçada com simulacro de arma durante rescisão em Ijuí

Suspeito foi localizado pela Brigada Militar, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento; caso será investigado.

 (Foto: Rádio Sulbrasileira)
Trânsito Fatal Há 14 horas

Motociclista morre em colisão com carro no Bairro Alvorada, em Panambi

Acidente ocorreu no fim da tarde de segunda-feira; causas da colisão serão investigadas pela Polícia Civil.

 Foto de Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar | Divulgação
Apreensão Há 1 dia

Brigada Militar apreende bloqueadores de sinal avaliados em R$ 200 mil na ERS-324

Equipamentos são usados para dificultar o rastreamento de veículos e cargas, reforçando a importância da fiscalização nas rodovias gaúchas

 Foto: Divulgação
Rio Uruguai Há 1 dia

Corpo de jovem argentino desaparecido no rio Uruguai foi encontrado nesta segunda-feira

Vítima havia desaparecido no sábado (1º)

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 41 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,012,47 +0,27%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias