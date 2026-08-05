Marketing B2B avança com aumento de 61,5% nos investimentos

O marketing business-to-business (B2B) tornou-se uma fatia estratégica do mercado comercial, refletindo a crescente complexidade das relações entre empresas e a necessidade de comunicação especializada para mercados corporativos. Para comprovar o momento, dados do cenário que constam em uma pesquisa realizada pela Intelligenzia (pioneira no setor na América Latina) mostram que 61,5% das empresas aumentaram seus investimentos em marketing digital, indicando que tecnologia e conteúdo são prioridades nas estratégias B2B contemporâneas.

O termo B2B refere-se à relação entre empresas, em que uma organização desenvolve estratégias para se comunicar e comercializar produtos ou serviços para outra organização, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo, geração de oportunidades qualificadas e suporte às decisões de compra de gestores corporativos. Este modelo diferencia-se do B2C por lidar com ciclos de compra mais longos, múltiplos tomadores de decisão e necessidades de conteúdo técnico e informativo que justifiquem investimentos e parcerias comerciais.

O marketing B2B cresceu de forma expressiva nos últimos anos, tanto em investimentos quanto em adoção de práticas digitais. Uma pesquisa recente no Brasil indica que 61,5% das empresas B2B planejaram aumentar seus orçamentos de marketing, com 14% projetando incrementos superiores a 25% em 2024, reflexo de uma maior compreensão sobre a importância da comunicação estratégica nas relações corporativas.

Jornadas de compra estão mais complexas e exigentes

Especialistas no setor apontam que, diante de jornadas de compra mais complexas e exigentes, as empresas B2B adotam abordagens que incluem maior personalização, uso de dados para orientar decisões e integração entre marketing e vendas para gerar leads qualificados e mensurar resultados de forma objetiva. Uma parcela significativa dessas organizações considera que melhorias em alinhamento entre equipes e automação de processos trazem impactos positivos na performance geral.

"O marketing B2B é fundamental para empresas que desejam estabelecer presença sólida no mercado corporativo, pois articula comunicação estratégica, geração de demanda e mensuração de resultados que sustentam decisões de crescimento e competitividade", afirma Marcelo Santos, diretor da Idônea Comunicação.

Foco no mercado B2B

A agência destacou-se ao ser a primeira de Americana, no interior de São Paulo, a se especializar em marketing B2B, identificando tendências e demandas do setor e propondo abordagens que potencializam o posicionamento de empresas em ambientes de negócios cada vez mais competitivos.

A atuação especializada de uma agência tem como foco auxiliar clientes a compreender o perfil do público empresarial, definir posicionamentos claros e estruturar campanhas que dialoguem com necessidades específicas de cada segmento.

Conexão entre equipes de marketing e vendas

Marcelo frisa que agências especializadas em marketing B2B oferecem vantagens que vão além da execução de ações, incluindo análise aprofundada do mercado em que o cliente atua, desenvolvimento de comunicação segmentada e estratégias integradas que conectam equipes de marketing e vendas. Tais abordagens permitem mensurar o desempenho de campanhas por meio de indicadores relevantes, identificar oportunidades de otimização e reforçar a autoridade das empresas em seus respectivos setores.

"No cenário atual, a expansão do marketing B2B revela-se como um componente essencial para empresas que buscam ampliar sua participação no mercado, fortalecer relacionamentos corporativos e alcançar resultados sustentáveis a longo prazo, consolidando a necessidade de contar com expertise qualificada para conduzir esse tipo de estratégia de forma eficaz", destaca o especialista em marketing B2B.