Quarta, 05 de Agosto de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Sede Nova

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
05/08/2026 às 11h37
Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Sede Nova
(Fotos e Tabelas: Observador Regional)

A Justiça Eleitoral da ª Zona Eleitora convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Gerais em outubro deste ano no município de Humaitá, conforme EDITAL SEI N.  383/2026.

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:




■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução Observador Regional)
Eleições 2026 Há 5 horas

Região Celeiro terá número recorde de candidatos a deputado estadual

Com nove lideranças na disputa pela Assembleia Legislativa, região alcança a maior participação de sua história em uma eleição estadual

 Foto: Gerada Por IA
Debate Há 1 dia

Rádio Província transmite com exclusividade na Região Celeiro debate entre candidatos ao Governo do RS

Encontro promovido pela Rádio Gaúcha será levado aos ouvintes da Região Celeiro por meio da Rede Gaúcha

 (Foto: Divulgação)
Eleições 2026 Há 1 dia

Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em São Valério do Sul

os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento

 (Foto: Agência Brasil)
Eleições 2026 Há 1 dia

Eleições 2026: veja todos os candidatos à Presidência da República oficializados até agora

O prazo para a realização das convenções partidárias termina nesta quarta-feira

 (Fotos e tabelas: Observador Regional)
Eleições 2026 Há 1 dia

Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Santo Augusto

os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 24°
24° Sensação
1.78 km/h Vento
70% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
07h13 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quinta
25° 15°
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
16°
Segunda
16°
Últimas notícias
Apreensão Há 12 minutos

PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen
Tecnologia Há 13 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Geral Há 13 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP
Economia Há 59 minutos

Vacinação reduz risco de complicações em doenças crônicas
Internacional Há 59 minutos

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,11%
Euro
R$ 5,92 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,275,29 +0,72%
Ibovespa
178,474,05 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7083 (04/08/26)
15
26
45
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3753 (04/08/26)
01
02
04
06
08
09
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias