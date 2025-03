Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2

O treinamento de força é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu corpo. É uma parte essencial de qualquer plano de condicionamento físico.

Nunca é tarde demais para começar. Conforme você envelhece, o treinamento de força (também chamado de treinamento de resistência) pode ajudar você a continuar fazendo atividades cotidianas, como caminhar, levantar coisas e subir escadas. Além disso, é bom para os seus ossos.

Para pessoas com diabetes, o treinamento de força ajuda o corpo a responde melhor à insulina, melhora a forma como utiliza o açúcar no sangue, reduz peso e reduz o risco e doenças cardíacas. Estudos mostram que é tão bom quanto exercícios aeróbicos para aumentar a eficiência do uso de insulina pelo seu corpo. (Combinar com exercícios aeróbicos pode ser ainda melhor.)

A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que pessoas com diabetes tipo 2 iniciem um programa de treinamento de força para ajudar no controle da glicemia.

Seu programa de treinamento de força deve trabalhar seu corpo inteiro duas a três vezes por semana. Quando começar, prepare-se para o sucesso com uma rotina moderada.

Construir e manter massa muscular por meio de treinamento de resistência é crucial para o controle do diabetes. Quanto mais massa muscular tivermos, mais receptores de insulina teremos e melhor seremos capazes de usar a glicose que ingerimos. Assim como com exercícios aeróbicos, em vez de glicose ficar parada na corrente sanguínea, o exercício de resistência estimula a glicose a ser entregue às células para energia.

O tecido muscular também é metabolicamente mais ativo do que a gordura, o que significa que queima mais calorias em repouso. Para indivíduos com diabetes, o desenvolvimento de massa muscular pode melhorar a sensibilidade à insulina, o controle geral do açúcar no sangue e potencialmente ajudar a diminuir o peso corporal e manter a perda de peso.

Por outro lado, a falta de treinamento de força pode levar à diminuição da massa muscular e à capacidade reduzida de limpar a glicose da corrente sanguínea. Isso pode levar a altos números de açúcar no sangue, diminuição da sensibilidade à insulina e potencialmente controle ruim do açúcar no sangue.

A combinação de treinamento cardiovascular e de força produz a maior redução nos níveis de glicemia em comparação com qualquer exercício sozinho, embora qualquer movimento seja benéfico. Quer você esteja levantando pesos ou correndo, seus músculos se contraem durante o exercício, permitindo que as células musculares absorvam a glicose de forma eficiente durante e após o exercício.

Então, quanto de cada exercício você realmente precisa fazer por semana? Procure fazer pelo menos 150 minutos de exercícios cardiovasculares moderados a vigorosos por semana e pelo menos dois ou três dias por semana de treinamento de força.