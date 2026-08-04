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Funcionária de empresa de laticínios é ameaçada com simulacro de arma durante rescisão em Ijuí

Suspeito foi localizado pela Brigada Militar, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento; caso será investigado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
04/08/2026 às 09h19
Funcionária de empresa de laticínios é ameaçada com simulacro de arma durante rescisão em Ijuí
(Foto: Caçadores De Notícias)

Uma funcionária de uma empresa de laticínios foi ameaçada por um homem armado com um simulacro de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (3), durante a realização de um processo de rescisão de contrato em Ijuí.

De acordo com as informações divulgadas, a vítima participava do procedimento no sindicato na condição de representante do setor de Recursos Humanos da empresa quando ocorreu a ameaça.

Após o episódio, a Brigada Militar foi acionada e iniciou as diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Ijuí, onde foram realizados os procedimentos legais.

As circunstâncias que motivaram a ameaça não foram informadas. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

 

 

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