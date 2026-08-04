Funcionária de empresa de laticínios é ameaçada com simulacro de arma durante rescisão em Ijuí

Uma funcionária de uma empresa de laticínios foi ameaçada por um homem armado com um simulacro de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (3), durante a realização de um processo de rescisão de contrato em Ijuí.

De acordo com as informações divulgadas, a vítima participava do procedimento no sindicato na condição de representante do setor de Recursos Humanos da empresa quando ocorreu a ameaça.

Após o episódio, a Brigada Militar foi acionada e iniciou as diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Ijuí, onde foram realizados os procedimentos legais.

As circunstâncias que motivaram a ameaça não foram informadas. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

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