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PME com IA já disputa espaço de grande marca

A inteligência artificial comprime o modelo tradicional de agências e reduz a distância entre PMEs e grandes empresas. Dados de Conversion, McKinse...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 11h25
PME com IA já disputa espaço de grande marca
adzhub

Três pessoas nos fundos de uma padaria no interior de São Paulo, com uma assinatura de software de poucas centenas de reais, já conseguem rodar campanhas publicitárias altamente segmentadas. Há cinco anos, o mesmo resultado exigiria uma agência inteira e orçamento de multinacional. O contraste ilustra uma transformação no marketing voltado a PMEs: a inteligência artificial pressiona o modelo tradicional de agências que dividem o trabalho entre especialistas em tráfego pago, redação, conteúdo e relatórios.

Para pequenas e médias empresas, essa arquitetura torna-se cada vez menos necessária. A tecnologia absorve funções operacionais, enquanto ganha espaço o profissional generalista, apoiado por IA, capaz de aplicar metodologia, integrar canais e tratar o marketing como sistema contínuo — e não como entregas isoladas por especialidade.

Dados da Conversion (2025) indicam que a adoção diária de IA entre profissionais de marketing no Brasil saltou de 43,7% para 82,4% em dois anos. A Meta, pelo Advantage+, concentra decisões antes manuais de segmentação, orçamento e criativos. Em paralelo, 73% dos publicitários já usam IA na criação de conteúdo, segundo IAB Brasil e Nielsen. É nessa transição que as PMEs encontram condições de reduzir a distância em relação a grandes marcas.

A ferramenta, porém, ficou mais acessível do que a inteligência de negócios. Surgem novas exigências: governança de dados, integração entre canais, leitura estratégica de performance, orquestração de aplicações de IA e alinhamento entre marketing e caixa. A maior parte dos profissionais já usa IA de forma recorrente, mas ainda de maneira conversacional e pontual. A tecnologia evoluiu mais rápido na execução de tarefas do que na construção de uma operação integrada.

Essa compressão não elimina o trabalho qualificado, mas o recompõe. Atividades puramente executivas perdem espaço; ganham força visão de negócio, dados e capacidade de orquestrar múltiplas aplicações de IA no mesmo fluxo.

"No modelo tradicional, o gestor de tráfego comemorava custo por clique baixo enquanto o dono da empresa observava estoque parado no balcão. O generalista integrado é obrigado a olhar para o todo: aquisição, funil, automação e resultado de caixa", avalia Marcus Dantas, especialista em growth marketing com mais de nove anos de experiência em e-commerce, captação de leads B2B, construção de funil e automações.

"O profissional que tende a prosperar não é o que repete uma função isolada, mas o que conduz o método inteiro com apoio da tecnologia — do diagnóstico ao acompanhamento de resultados", analisa Gabriel Barbosa, especialista em automações aplicadas a marketing, com 11 anos de experiência.

O setor não caminha para o fim da agência, e sim para o fim da agência limitada à execução de microtarefas. Operações de tráfego pago e growth marketing que conectam mídia, funil, CRM e leitura de negócio ganham relevância ao traduzir tecnologia em crescimento mensurável. Estruturas enxutas passam a acessar coordenação estratégica antes restrita a squads robustos ou agências de grande porte — desde que haja direção. Um algoritmo pode sugerir canal ou público, mas não avalia sozinho se o custo de aquisição cabe no fluxo de caixa do mês.

Segundo o Panorama de Marketing da RD Station (2025), 71% das empresas brasileiras não atingiram suas metas de marketing em 2024. O gargalo está menos na falta de ferramentas e mais na ausência de método integrado. Parte dos R$ 37,9 bilhões investidos em publicidade digital no país em 2024 (IAB Brasil / Kantar Ibope Media) circula em operações de pequeno porte, com milhares de agências ativas. Muitas empresas compram anúncios, contratam fornecedores e usam softwares sem estratégia unificada. A assimetria competitiva ficou mais silenciosa: concentra-se entre quem organiza dados para orientar a tecnologia e quem usa soluções genéricas de prateleira.

Relatório da McKinsey aponta que cerca de 88% das organizações já utilizam IA em pelo menos uma função, mas apenas 39% registram impacto mensurável no resultado empresarial. No Brasil, IAB e Nielsen mostram que 82% dos profissionais consideram a tecnologia indispensável, ainda concentrada em eficiência e velocidade. Sem metodologia, a adoção massiva produz métricas vazias: mais execução, pouco efeito no caixa.

"O maior erro é tratar o marketing como compra de mídia, quando deveria ser motor estratégico do negócio. A IA só gera valor no longo prazo quando há método por trás", afirma Gabriel Barbosa.

"Quase todo mundo diz que usa IA, mas a maioria trata a tecnologia como assistente de perguntas e respostas. O diferencial está em encapsular metodologia na aplicação, para executar com consistência", avalia Gustavo Sá, sócio-fundador da SPOT MKT, com mais de 13 anos de atuação em marketing para mais de 300 empresas.

A McKinsey estima retorno médio da ordem de US$ 3,70 para cada US$ 1 investido em IA quando processos são redesenhados de ponta a ponta, e oportunidade global de produtividade adicional de até US$ 4,4 trilhões anuais. No marketing brasileiro, plataformas que unificam diagnóstico, planejamento, execução e evolução, como a AdzHub, aproximam PMEs do nível de sofisticação das grandes estruturas. Em paralelo, agências de tráfego pago com mentalidade de growth, a exemplo da SPOT MKT, concentram valor em quem combina método sistemático com automação consistente, e não em quem apenas executa botões com mais rapidez.

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