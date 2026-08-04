Três pessoas são presas com materiais furtados de cemitérios e igreja de Seberi

Três pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação realizada na BR-386, em Lajeado, transportando materiais furtados de cemitérios e de uma igreja.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior dos veículos diversos objetos, entre eles placas de identificação de túmulos, cruzes, ornamentos de lápides, um sino metálico e ferramentas que podem ter sido utilizadas na prática dos furtos.

Conforme relato de um dos abordados aos policiais, os materiais teriam sido furtados na região de Seberi e estavam sendo levados para São Leopoldo, onde seriam comercializados.

Após a prisão, os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais. Eles deverão responder pelos crimes de furto qualificado e receptação, conforme o andamento das investigações.

A Polícia trabalha para identificar os cemitérios e a igreja que foram alvo das ações criminosas, localizar possíveis vítimas e verificar se o grupo possui envolvimento em outros furtos semelhantes registrados na região.

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