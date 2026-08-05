Frederico Westphalen inicia instalação dos parquímetros para retorno do estacionamento rotativo

A instalação dos parquímetros para o novo sistema de estacionamento rotativo começou na área central de Frederico Westphalen. Ao todo, serão implantados 67 equipamentos em locais definidos por estudo técnico realizado pela empresa responsável pelo serviço.

Os parquímetros funcionarão com energia solar e terão dois modelos. Um deles é o convencional, enquanto o outro contará com tela sensível ao toque (touchscreen), que futuramente também exibirá informações turísticas e de utilidade pública sobre o município.

Segundo a Prefeitura, os equipamentos aceitarão pagamentos por moedas, cartões de crédito e débito, PIX e outros meios eletrônicos. A previsão é de que o estacionamento rotativo entre em operação até o dia 15 de agosto.

Após o início do funcionamento, haverá um período de adaptação de 30 dias, durante o qual a empresa concessionária orientará os motoristas sobre a utilização do sistema.

Além da instalação dos parquímetros, também serão realizadas a substituição da sinalização e a pintura das vagas. O estacionamento rotativo contará com 2.220 vagas na área central, além de aplicativo para celulares, portal na internet e pontos de atendimento para compra de créditos. A fiscalização será feita por um veículo equipado com câmeras e tecnologia de leitura automática de placas.