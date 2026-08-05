Prefeitura de Três Passos alerta população sobre golpe com e-mails falsos em nome de órgãos municipais

A Administração Municipal de Três Passos emitiu um alerta à população sobre a continuidade de golpes praticados por meio de e-mails fraudulentos que utilizam, de forma indevida, o nome da Prefeitura e de secretarias municipais. A orientação é para que empresários e cidadãos redobrem a atenção diante de mensagens suspeitas que solicitam pagamentos ou informações pessoais.

De acordo com o comunicado, os criminosos enviam e-mails informando supostas irregularidades relacionadas a alvarás de funcionamento, cobranças de taxas inexistentes, guias do Simples Nacional e até falsas convocações para processos de dispensa de licitação. O objetivo das ações é extorquir dinheiro das vítimas e, em alguns casos, obter dados pessoais e empresariais.

A Prefeitura destaca que esses e-mails não são oficiais e reforça que todas as comunicações institucionais são realizadas exclusivamente por seus canais oficiais. Por isso, qualquer mensagem recebida por meios duvidosos deve ser tratada com cautela.

Entre as recomendações, a Administração Municipal orienta que a população não clique em links desconhecidos, não abra anexos de origem suspeita e jamais forneça informações pessoais ou financeiras em resposta a esse tipo de contato. Caso haja qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma mensagem, a orientação é entrar em contato diretamente com a Prefeitura antes de realizar qualquer procedimento.

Além dos golpes por e-mail, a Secretaria Municipal de Assistência Social também chama a atenção para fraudes praticadas nas redes sociais. Segundo o alerta, criminosos têm criado perfis ou publicado mensagens se passando por pessoas em situação de vulnerabilidade, pacientes doentes ou familiares de crianças com problemas de saúde, utilizando histórias falsas para sensibilizar a população e solicitar doações em dinheiro.

A Administração Municipal reforça que todas as informações oficiais, avisos e comunicados são divulgados exclusivamente pelos canais institucionais da Prefeitura de Três Passos, incluindo as páginas oficiais no Instagram e Facebook, além do portal oficial do município. A recomendação é que a população busque informações apenas nessas plataformas para evitar cair em golpes.

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