Equipes intensificam controle do morcego transmissor da raiva em Crissiumal e região

A Inspetoria Veterinária informou que equipes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul (Seapi-RS) iniciarão, nos próximos dias, uma ação de controle do morcego hematófago em localidades de Crissiumal e da região próximas à Barra do Buricá e ao Lajeado Correntino, em Doutor Maurício Cardoso.

O trabalho tem como objetivo localizar refúgios da espécie, responsável pela transmissão da raiva herbívora. Os produtores rurais podem colaborar informando possíveis locais de abrigo pelo WhatsApp (55) 3524-2320.

Segundo a Inspetoria, os morcegos hematófagos costumam se abrigar em locais escuros e isolados, como casas rurais abandonadas, troncos ocos, fendas de rochas e poços desativados. Uma das características observadas nesses refúgios é a presença de fezes com aspecto semelhante a óleo queimado, resultado da digestão de sangue.

A orientação reforça que os morcegos hematófagos representam cerca de 2% da população de morcegos, enquanto as demais espécies se alimentam de insetos, frutas, pequenos animais e néctar.

A Inspetoria Veterinária também destaca a importância da vacinação dos rebanhos bovinos, considerada a principal medida de prevenção contra a raiva rural. Em Crissiumal, as vacinas estão disponíveis na Agropecuária Costeiro, Agroveterinária B & D e Cotricampo. Cães e gatos também podem ser vacinados.

O Laboratório Oficial do Estado (IPVF) deverá divulgar ainda nesta semana o resultado da análise de uma amostra coletada de um bovino com suspeita de raiva na localidade de Barra do Buricá, em Crissiumal.

A doença pode atingir todos os mamíferos, é transmitida principalmente pela saliva de animais infectados e apresenta alta taxa de letalidade. Pessoas que tiveram contato com animais suspeitos ou sofreram mordidas de animais domésticos ou silvestres devem procurar atendimento em uma unidade de saúde.



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