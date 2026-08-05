Tenente Portela realiza oficina para mapear riscos de desastres

Tenente Portela sediou, nesta terça-feira (4), a Oficina para Elaboração da Análise de Risco Municipal do Programa Vigidesastres-RS. A atividade foi realizada no Centro Cultural e promovida pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde.
A capacitação foi conduzida por Rodrigo Lanza, analista em Saúde, farmacêutico e referência técnica do Vigidesastres na coordenadoria regional. Participaram representantes da Administração Municipal, equipes técnicas, integrantes dos Comitês Intersetoriais para Emergências em Saúde Pública e profissionais responsáveis pelo programa nos municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Derrubadas, Palmitinho, Pinheirinho do Vale e Vista Gaúcha.
Durante a oficina, foram apresentadas orientações para a elaboração da análise de risco municipal, documento que identifica ameaças, áreas e grupos mais vulneráveis, serviços que podem ser afetados e os recursos disponíveis para enfrentar situações de emergência.
O Programa Vigidesastres orienta ações de prevenção e resposta a eventos como enchentes, temporais, estiagens, incêndios, deslizamentos e outras ocorrências com potencial de impactar a saúde da população.
Em Tenente Portela, as informações levantadas serão utilizadas pelo Comitê Intersetorial e pela Defesa Civil para o planejamento de ações antes, durante e após situações de emergência.
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