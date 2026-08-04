Gabinete da Prefeitura de Santo Augusto recebe novo veículo oficial

A Administração Municipal de Santo Augusto adquiriu um veículo zero quilômetro para utilização oficial do Gabinete da prefeita Lilian Fontoura Depiere. O automóvel é um Caoa Chery Tiggo 8 1.6 Turbo, na versão SUV com capacidade para sete ocupantes.

Segundo a Administração Municipal, a aquisição tem como finalidade substituir o veículo anteriormente utilizado pelo Gabinete, adquirido em 2014 durante a gestão do então prefeito José Luiz Andrighetto. Conforme informado, a renovação da frota ocorre após 12 anos de uso do automóvel anterior.

De acordo com o Executivo, o novo veículo será empregado em compromissos institucionais, incluindo reuniões com órgãos estaduais e federais, busca de recursos, acompanhamento de projetos e demais atividades administrativas desenvolvidas pelo Gabinete da Prefeitura.

Ainda conforme a Administração Municipal, a substituição do veículo integra o processo de renovação da frota destinada às atividades institucionais do Poder Executivo.



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