Obras de drenagem alteram o trânsito em Tenente Portela

Os trabalhos de implantação da drenagem para melhorar o escoamento da água no entorno da Praça do Imigrante seguem em andamento nesta terça-feira em Tenente Portela.

Nesta etapa, as equipes atuam na Avenida Redenção, onde está sendo executada a instalação da rede de drenagem. Na sequência, os serviços serão realizados na Rua Suécia, que faz ligação com a Avenida Redenção e também integra o entorno da Praça do Imigrante.

Em razão das obras, motoristas que trafegam pelo local devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade e respeitar a sinalização temporária durante a execução dos serviços.

A implantação da drenagem tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e integra as intervenções de infraestrutura previstas para a região central do município.



(Foto: Marcelino Antunes)

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



