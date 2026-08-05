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Região Celeiro terá número recorde de candidatos a deputado estadual

Com nove lideranças na disputa pela Assembleia Legislativa, região alcança a maior participação de sua história em uma eleição estadual

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Observador Regional
05/08/2026 às 10h16
Região Celeiro terá número recorde de candidatos a deputado estadual
(Foto: Reprodução Observador Regional)

Com o encerramento de quase todas as convenções partidárias no Rio Grande do Sul, o cenário das Eleições Gerais de 2026 passa a ter seus principais nomes oficialmente definidos para a disputa dos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, a Região Celeiro volta a ganhar destaque no cenário político gaúcho. Após um período de menor representatividade no Parlamento Estadual, a região chega ao pleito de 2026 com o maior número de candidaturas já registrado para o cargo de deputado estadual.

Até o momento, nove lideranças ligadas aos municípios da Região Celeiro oficializaram ou encaminharam suas candidaturas, estabelecendo um marco inédito na participação regional nas eleições estaduais.

As candidaturas estão distribuídas entre diferentes partidos políticos e representam municípios da região, ampliando a presença regional na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa.

Independentemente do resultado das urnas, o número de candidatos representa um fato inédito para a Região Celeiro e marca um novo momento de participação política regional nas eleições estaduais.

Na sequência, em ordem alfabética, serão apresentados os nove candidatos que representarão a Região Celeiro na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nas Eleições Gerais de 2026.

























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