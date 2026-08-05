Quarta, 05 de Agosto de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Podcast aborda impacto do diagnóstico tardio de superdotação

O podcast “Para Quem Sente Demais”, criado pela psicóloga Luciana Zanon e pela jornalista Cláudia Mamede, aborda a exaustão emocional, o sentimento...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/08/2026 às 10h50
Podcast aborda impacto do diagnóstico tardio de superdotação
Canva

O aumento nas buscas e diagnósticos tardios de Superdotação e Altas Habilidades (AH/SD) em adultos tem revelado desafios para a saúde mental contemporânea, como a necessidade de acolher indivíduos com alta sensibilidade de processamento sem patologizar traços de personalidade ou romantizar o esgotamento emocional.

Para abordar o tema, o podcast "Para Quem Sente Demais", idealizado pela psicóloga e escritora Luciana Zanon junto com a jornalista Cláudia Mamede, lançaram seu primeiro episódio em clima de pré-estreia da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) e apresenta novos conteúdos voltados à vivência neurodivergente na fase adulta.

Com uma abordagem que reúne fundamentação da psicologia clínica e linguagem reflexiva, a produção examina as consequências de crescer com percepção intensificada e sentimento de inadequação. O objetivo da iniciativa é oferecer um espaço de espelhamento e compreensão para adultos — com foco no público feminino — que frequentemente adotam estratégias de alta produtividade para compensar a sobrecarga neurossensorial enfrentada no cotidiano.

"O sofrimento dessas pessoas não vem da intensidade em si, mas da ausência de espelhamento ao longo da vida. Elas sentiram profundamente, mas precisaram aprender sozinhas a se traduzir. O diagnóstico tardio não traz um rótulo, traz uma trégua para parar de se encaixar onde não cabe", afirma Luciana Zanon, autora do livro Ossos de Cristal.

Do diagnóstico ao reconhecimento da identidade

Diferente das visões estereotipadas sobre o superdotado, a neurodivergência na vida adulta costuma se manifestar por meio do processamento analítico de entrelinhas, hiper-reatividade emocional e fadiga decorrente do excesso de estímulos ambientais. Sem a identificação adequada, essas características são comumente confundidas com quadros de ansiedade crônica, burnout ou oscilações de humor.

Ao longo da temporada, o podcast "Para Quem Sente Demais" relaciona a prática clínica da idealizadora com passagens de sua obra literária e temas do dia a dia, dividindo-se em eixos como:

  • Exaustão e esforço de adaptação: a sobrecarga invisível de monitorar ambientes e dinâmicas sociais para a manutenção das relações interpessoais e de trabalho.
  • Reorganização biográfica: o papel do laudo técnico e do entendimento da neurodivergência na recontextualização do histórico pessoal e no alívio do sentimento de inadequação.
  • Acolhimento da sensibilidade: a transição do conceito de falha individual para a compreensão da alta sensibilidade como característica estrutural do indivíduo.

O projeto busca proporcionar subsídios para que adultos neurodivergentes superem o isolamento relacional e compreendam os mecanismos de funcionamento de mentes com altas habilidades.

Sobre Luciana Zanon

Luciana Zanon é escritora, psicóloga, psicoterapeuta e aconselhadora biográfica. Graduada em Psicologia e Administração, possui especializações em Psicologia Transpessoal, Mediação de Conflitos, Aconselhamento Biográfico de base antroposófica e Neurodivergência e Saúde Integral. Há mais de vinte anos dedica-se ao acompanhamento clínico de adultos. É criadora da metodologia Mulheres em Faces. A descoberta tardia da superdotação tornou-se o elemento central de sua pesquisa e de sua estreia na literatura com ‘Ossos de Cristal’.

Informações para a imprensa:

Contato: Cláudia Mamede/bula Comunicação

Telefone: 11-98555-5234

Site: www.ossosdecristal.com.br

Podcast: https://www.youtube.com/@para_quem_sente_demais

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Stallion Motorsports
Entretenimento Há 2 dias

Brasileiros conquistam dois pódios na IMSA em Road America

Pilotos brasileiros alcançam pódios nas categorias TCR e GS durante a etapa da IMSA Michelin Pilot Challenge disputada em Road America, nos Estados...

 Divulgação/Ypê
Entretenimento Há 2 dias

14ª Caminhada pela Paz terá programação gratuita em Amparo

Evento do Movimento Você e a Paz acontece em 16 de agosto, na Praça Pádua Salles, com atividades para toda a família e incentivo à convivência pací...

 Foto divulgação
Entretenimento Há 6 dias

Bio Extratus celebra 35 anos com projeção no Cristo Redentor

No dia 5 de agosto, o Rio de Janeiro será palco de uma projeção especial em homenagem aos 35 anos da Bio Extratus. A ação marca a celebração da tra...

 Banco de Imagens - Freepik
Entretenimento Há 6 dias

Disal reúne livros para as férias escolares

Seleção de obras infantis e juvenis apresenta alternativas de leitura durante o recesso escolar

 Maycon Wiliam
Entretenimento Há 6 dias

Programa Ceará Criativo promove a circulação de 130 artistas

Edital de Mobilidade Artística leva 23 projetos para circulação estadual, nacional e internacional, fortalecendo a difusão da cultura cearense

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 24°
24° Sensação
1.78 km/h Vento
70% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
07h13 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quinta
25° 15°
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
16°
Segunda
16°
Últimas notícias
Apreensão Há 12 minutos

PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen
Tecnologia Há 13 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Geral Há 13 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP
Economia Há 59 minutos

Vacinação reduz risco de complicações em doenças crônicas
Internacional Há 59 minutos

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,11%
Euro
R$ 5,92 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,275,29 +0,72%
Ibovespa
178,474,05 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7083 (04/08/26)
15
26
45
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3753 (04/08/26)
01
02
04
06
08
09
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias