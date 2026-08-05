Quarta, 05 de Agosto de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Nova lei regulamenta o filtro de relevância para o STJ analisar recursos especiais sobre leis federais

Regra permite selecionar casos de impacto econômico, político, social ou jurídico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
05/08/2026 às 10h50

A Lei 15.484/26 regulamenta o filtro de relevância para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analise recursos especiais. A Emenda Constitucional 125 , de 2022, criou esse requisito, mas ainda faltava uma lei para regulamentar as hipóteses.

O recurso especial permite questionar decisões de tribunais de segunda instância sobre a interpretação ou a aplicação de leis federais.

Agora, para que o STJ analise o recurso, deverá ser demonstrado que a questão tem relevância econômica, política, social ou jurídica e vai além dos interesses das partes.

A falta de relevância somente poderá ser reconhecida pelo voto de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento.

A Constituição já definia como relevantes os recursos relacionados a ações penais, ações de improbidade administrativa, causas com valor superior a 500 salários mínimos, casos que possam resultar em inelegibilidade e decisões que contrariem a jurisprudência dominante do STJ.

A nova lei é originada do Projeto de Lei 3085/26, do senador Davi Alcolumbre (União-AP), aprovado pelos deputados e pelos senadores. O texto foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira (4).

Hugo Motta afirma que nova lei fortalece atuação do STJ em recursos especiais

Ao apresentar a proposta, Davi Alcolumbre argumentou que a regulamentação do filtro de relevância contribuirá para reduzir a sobrecarga do STJ e permitirá que a Corte concentre sua atuação em questões de maior impacto.

Efeitos das decisões
 O texto também altera o Código de Processo Civil (CPC) para disciplinar os efeitos das decisões do STJ. Quando a relevância de um recurso for reconhecida, o relator poderá suspender, por até seis meses, os processos que tratem da mesma questão jurídica. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, em situações específicas.

As decisões tomadas nesses julgamentos também deverão ser observadas pelas demais instâncias do Judiciário em processos semelhantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 5 horas

Hugo Motta afirma que nova lei fortalece atuação do STJ em recursos especiais

Norma regulamenta o filtro de relevância para recursos especiais e define critérios para análise pelo tribunal
Câmara Há 6 horas

Câmara pode votar medidas provisórias e projetos ligados ao agronegócio na próxima semana

Propostas a serem votadas serão definidas em reunião de líderes, programada para a terça-feira
Câmara Há 7 horas

Comissão Mista de Orçamento debate financiamento da educação infantil e creches

Deputada quer debater as condições orçamentárias necessárias para ampliar a qualidade da educação infantil
Câmara Há 19 horas

Governo edita sexta medida provisória para subsidiar combustíveis por causa da guerra no Oriente Médio

A proposta está em análise no Congresso Nacional
Câmara Há 20 horas

Projeto disciplina uso de recursos públicos e concessão de bolsas em ciência e tecnologia

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 24°
24° Sensação
1.78 km/h Vento
70% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
07h13 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quinta
25° 15°
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
16°
Segunda
16°
Últimas notícias
Apreensão Há 12 minutos

PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen
Tecnologia Há 13 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Geral Há 13 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP
Economia Há 59 minutos

Vacinação reduz risco de complicações em doenças crônicas
Internacional Há 59 minutos

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,11%
Euro
R$ 5,92 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,275,29 +0,72%
Ibovespa
178,474,05 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7083 (04/08/26)
15
26
45
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3753 (04/08/26)
01
02
04
06
08
09
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias