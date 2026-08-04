Rádio Província transmite com exclusividade na Região Celeiro debate entre candidatos ao Governo do RS

A Rádio Província FM transmite, com exclusividade para a Região Celeiro, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul, promovido pela Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira, dia 6 de agosto.

O encontro será realizado no Teatro do Prédio 40 da PUCRS, em Porto Alegre, a partir das 8h10, marcando o início da cobertura eleitoral do Grupo RBS para as Eleições 2026. O debate reunirá os principais candidatos ao Palácio Piratini para discutir propostas e os desafios do Estado, com mediação da jornalista Andressa Xavier.

A transmissão será feita pela Rede Gaúcha e poderá ser acompanhada pelos ouvintes da Rádio Província FM em toda a Região Celeiro.

A iniciativa reforça o compromisso da emissora em levar informação de qualidade e cobertura completa do processo eleitoral, permitindo que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos antes do início oficial da campanha.

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