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Rádio Província transmite com exclusividade na Região Celeiro debate entre candidatos ao Governo do RS

Encontro promovido pela Rádio Gaúcha será levado aos ouvintes da Região Celeiro por meio da Rede Gaúcha

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
04/08/2026 às 15h08
Rádio Província transmite com exclusividade na Região Celeiro debate entre candidatos ao Governo do RS
Foto: Gerada Por IA

A Rádio Província FM transmite, com exclusividade para a Região Celeiro, o primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Rio Grande do Sul, promovido pela Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira, dia 6 de agosto.

O encontro será realizado no Teatro do Prédio 40 da PUCRS, em Porto Alegre, a partir das 8h10, marcando o início da cobertura eleitoral do Grupo RBS para as Eleições 2026. O debate reunirá os principais candidatos ao Palácio Piratini para discutir propostas e os desafios do Estado, com mediação da jornalista Andressa Xavier.

A transmissão será feita pela Rede Gaúcha e poderá ser acompanhada pelos ouvintes da Rádio Província FM em toda a Região Celeiro.

A iniciativa reforça o compromisso da emissora em levar informação de qualidade e cobertura completa do processo eleitoral, permitindo que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos antes do início oficial da campanha.

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