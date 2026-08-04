Eleições 2026: veja todos os candidatos à Presidência da República oficializados até agora

Onze partidos oficializaram os seus candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano. O prazo para a realização das convenções partidárias termina nesta quarta-feira (5).

Foram oficializados os seguintes nomes:

– Luiz Inácio Lula da Silva (PT): atual presidente, tentará um quarto mandato. Foi oficializado ao lado de Geraldo Alckmin, do PSB, repetindo a chapa de 2022. A candidatura foi oficializada no dia 2 de agosto em São Paulo, durante a convenção nacional do PT.

– Flávio Bolsonaro (PL): senador pelo Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pesquisas mostram que ele é o principal concorrente de Lula na corrida presidencial. A candidatura foi oficializada em 25 de julho, também em São Paulo. Até agora, não foi anunciado o nome que vai compor a chapa como vice.

– Renan Santos (Missão): o ativista político é estreante na política e lidera o Movimento Brasil Livre (MBL), fundado por ele e pelo hoje deputado federal Kim Kataguiri. O Missão foi o primeiro partido a realizar a convenção, de forma online, por motivos de segurança, segundo Renan. O vice de Renan é o militar da reserva Aroldo Medina. A sigla fez um evento para apoiadores em 1º de agosto, em São Paulo, para oficializar a candidatura de Renan.

– Ronaldo Caiado (PSD): o ex-governador de Goiás tenta a eleição presidencial pela segunda vez desde 1989. Formou uma chapa “pura” ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Oficializou a candidatura em 26 de julho na cidade de São Paulo.

– Romeu Zema (Novo): ex-governador de Minas Gerais por dois mandatos consecutivos, Zema confirmou a candidatura em convenção nacional realizada virtualmente, seguida de um anúncio oficial em Brasília, em 27 de julho. Ele ainda não definiu o nome de seu vice.

– Leonardo Avalanche (PRTB): presidente do partido desde 2024, o político teve a candidatura confirmada durante convenção realizada em Goiânia no dia 30 de julho. A policial militar Tenente Dalma será vice, formando mais uma chapa pura.

– Edmilson Dias (PCB): o professor e doutor em economia é o atual secretário-geral do PCB. O nome dele foi oficializado para a disputa pelo Planalto em evento realizado em São Paulo no dia 1º de agosto. A vice dele será Cleusa Santos.

– Hertz Dias (PSTU): professor da rede pública do Maranhão, rapper e ativista do movimento negro, terá a professora da rede pública de Belo Horizonte e militante de mulheres e da classe trabalhadora Vanessa Portugal como vice. A chapa foi confirmada em 31 de julho, em São Paulo.

– Samara Martins (UP): dentista no SUS (Sistema Único de Saúde), Samara disputou as eleições de 2022 como vice de Léo Péricles, atual presidente da sigla. Para este ano, o partido definiu uma chapa 100% feminina, com a guarda-portuária Raquel Brício como vice. A oficialização da candidatura foi realizada em São Paulo no dia 26 de julho.

– Augusto Cury (Avante): psiquiatra, Cury ganhou notoriedade como autor de livros no segmento de autoajuda. A candidatura foi homologada em 3 de agosto, em São Paulo. A posição de vice está indefinida.

– Wilson Grassi (Democrata): veterinário e paulista, Wilson teve sua candidatura confirmada em 2 de agosto durante convenção nacional realizada no Rio de Janeiro. O partido ainda precisa definir o nome do vice. É a primeira vez que a sigla, fundada em 2008, lança um nome próprio para o Planalto.

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