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Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Santo Augusto

os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
04/08/2026 às 10h25
Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Santo Augusto
(Fotos e tabelas: Observador Regional)

A Justiça Eleitoral da 107ª Zona Eleitora convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Gerais em outubro deste ano no município de Santo Augusto, conforme EDITAL SEI N. 160/2026

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:





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