Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em São Valério do Sul

A Justiça Eleitoral da 107ª Zona Eleitora convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Gerais em outubro deste ano no município de São Valério do Sul, conforme EDITAL SEI N. 164 /2026.

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento

Para isso, o mesário deverá encaminhar o pedido de dispensa ao juiz da zona eleitoral em que está inscrito, juntamente com a comprovação da impossibilidade de trabalhar. O pedido será avaliado pelo juiz, que poderá aceitar ou não a justificativa.

Confira Edital na íntegra com os nomes por local de votação e respectivas Seção:









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