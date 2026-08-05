Previsão de ciclone para esta semana e inundações de Rio no RS

O Rio Grande do Sul enfrenta uma semana de instabilidade climática, com a formação de um ciclone extratropical e o avanço de uma frente fria previstos para a quinta-feira (6). Os sistemas devem provocar temporais e ventos de até 100 km/h em diversas regiões do estado.
O evento climático mais significativo da semana ocorre na quinta-feira. Uma frente fria associada a um ciclone extratropical avança rápido pelo Sul do país. O Inmet publicou um aviso de perigo para tempestades, válido para todo o dia.
As chuvas atingem primeiro o Oeste, a Campanha e o Sul do estado, avançando depois para o Centro, Vales, Costa Doce e Região Metropolitana. Há potencial para intensa atividade elétrica, queda de granizo e chuva forte, com acumulados que podem chegar a 80 milímetros.
O principal risco, no entanto, está associado aos ventos. A Climatempo prevê rajadas superiores a 90 km/h, enquanto o Inmet estima ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Na capital, o dia será instável, com temperaturas entre 17°C e 24°C.
Na sexta-feira (7), o ciclone extratropical se intensifica sobre o oceano e a frente fria avança. A chuva ocorre de madrugada e pela manhã, principalmente no Norte e Leste, mas diminui ao longo do dia com a abertura de sol.
Apesar da melhora no tempo, a ventania continua. As rajadas podem provocar transtornos na faixa Leste, Região Metropolitana, Vales e Litoral. Em Porto Alegre, os ventos podem chegar a 70 km/h, com temperaturas entre 18°C e 27°C. Ao longo da sexta-feira, as temperaturas entram em declínio no estado devido à chegada de uma massa de ar mais frio.
Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão recomenda desligar aparelhos elétricos e buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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