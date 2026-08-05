Previsão de ciclone para esta semana e inundações de Rio no RS

Na sexta-feira (7), o ciclone extratropical se intensifica sobre o oceano e a frente fria avança. A chuva ocorre de madrugada e pela manhã, principalmente no Norte e Leste, mas diminui ao longo do dia com a abertura de sol.

Apesar da melhora no tempo, a ventania continua. As rajadas podem provocar transtornos na faixa Leste, Região Metropolitana, Vales e Litoral. Em Porto Alegre, os ventos podem chegar a 70 km/h, com temperaturas entre 18°C e 27°C. Ao longo da sexta-feira, as temperaturas entram em declínio no estado devido à chegada de uma massa de ar mais frio.



Em caso de rajadas de vento, a orientação do Inmet é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão recomenda desligar aparelhos elétricos e buscar informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



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