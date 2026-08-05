Quarta, 05 de Agosto de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

SP: segundo dia de greve paralisa parcialmente três linhas da CPTM

Rodízio de veículos está novamente suspenso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/08/2026 às 09h05
SP: segundo dia de greve paralisa parcialmente três linhas da CPTM
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) decidiram, na noite dessa terça-feira (4), manter a greve e paralisar novamente, de maneira parcial, as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos novamente.

A Linha 11-Coral funciona entre as estações Barra Funda-Palmeiras até Guaianases. Segundo a CPTM, o percurso entre as estações Guaianases e estudantes é atendido pelo sistema Paese de ônibus.

A linha 12-Safira circula entre as estações Brás e Engenheiro Goulart. O trajeto entre as estações Engenheiro Goulart e Calmon Viana também recebe o auxílio emergencial dos ônibus do sistema Paese.

A linha 13-Jade está funcionando com intervalos maiores entre as estações e o Aeroporto de Guarulhos. O sistema Paese presta auxílio nessa região.

Além dos ônibus do sistema Paese, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata estão com mais trens circulando.

O metrô abriu mais cedo, às 4h, nas linhas Azul-1, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

Greve

Uma audiência de conciliação será realizada hoje (5), às 12h, entre o sindicato, o governo do estado de São Paulo e a CPTM para decidir sobre a continuidade da greve. Na noite de ontem, os funcionários decidiram manter a paralisação nesta quarta.

Os trabalhadores pressionam por garantias formais de empregos daqueles que atuavam diretamente nas linhas 11, 12 e 13, que foram concedidas à empresa Trivia Trens em julho deste ano.

Segundo o governo do estado, cerca de 1.300 dos 4.648 funcionários ainda não foram realocados após a privatização e há compromissos concretos de manutenção dos vínculos de todos. Os sindicalistas questionam, alegando falta de instrumentos para dar segurança à categoria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 15 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP

População deve ficar atenta a sintomas de intoxicação

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Polícia do Rio faz operações para prender dezenas de integrantes do CV

Alvos são especializados no roubo de veículos

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Há 4 horas

Paralisação de trens causa congestionamento nas ruas de SP

Categoria tem audiência de conciliação nesta quarta-feira (5)

 (Foto: Divulgação)
Alerta Há 5 horas

Golpistas usam programas do governo federal em anúncios falsos no Facebook e Instagram

Programas do governo que envolvem pagamentos ou benefícios diretos têm maior potencial para atrair vítimas

 (Foto: Agência RBS)
Tempo Há 7 horas

Previsão de ciclone para esta semana e inundações de Rio no RS

O Inmet publicou um aviso de perigo para tempestades, válido para todo o dia de quinta-feira

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 24°
24° Sensação
1.78 km/h Vento
70% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
07h13 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quinta
25° 15°
Sexta
16°
Sábado
20°
Domingo
16°
Segunda
16°
Últimas notícias
Apreensão Há 12 minutos

PRF apreende mais de 120 quilos de maconha em Frederico Westphalen
Tecnologia Há 13 minutos

Censo 2026 revela dados do mercado condominial brasileiro
Geral Há 13 minutos

Prefeitura interdita entorno de fábrica atingida por incêndio em SP
Economia Há 59 minutos

Vacinação reduz risco de complicações em doenças crônicas
Internacional Há 59 minutos

Brasil rebaixa relação com Argentina após novos insultos de Milei

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,11%
Euro
R$ 5,92 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,275,29 +0,72%
Ibovespa
178,474,05 pts 0.33%
Mega-Sena
Concurso 3040 (04/08/26)
03
16
24
30
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7083 (04/08/26)
15
26
45
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3753 (04/08/26)
01
02
04
06
08
09
14
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias