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Temporais em sequência agravam perdas de produtores de leite no Rio Grande do Sul

Gadolando relata danos a rebanhos e estruturas e pede medidas para manter famílias atingidas na produção

Por: Andre Eberhardt Fonte: Imprensa AgroEffective
04/08/2026 às 07h30
Temporais em sequência agravam perdas de produtores de leite no Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação)

A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) relata que dois eventos climáticos extremos, registrados em um intervalo de duas semanas, provocaram perdas de animais e danos às estruturas de propriedades leiteiras no estado do Rio Grande do Sul. Os temporais atingiram produtores das regiões Celeiro e Missões, além de áreas de Selbach, Cruz Alta e municípios próximos.

Entre os casos acompanhados pela entidade, há famílias que perderam galpões e outras instalações utilizadas na produção. Um produtor com mais de 40 animais em lactação decidiu deixar o setor por considerar inviável reconstruir tudo o que havia sido destruído.

O vice-presidente administrativo da Gadolando, Nacir Penz, afirma que a proximidade entre os eventos aumentou as dificuldades enfrentadas pelas propriedades. “Foram dois episódios em sequência, com produtores perdendo animais e estruturas. Em um dos casos, depois de mais de 40 anos na atividade, o produtor entendeu que não seria viável reconstruir tudo e decidiu encerrar a produção”, relata.

Penz considera necessária a criação de mecanismos permanentes para atender os produtores atingidos por eventos climáticos. Segundo ele, muitas famílias perdem repentinamente a estrutura responsável pela geração de renda, mas continuam com financiamentos e outros compromissos a cumprir.

“O Rio Grande do Sul tem sido o epicentro de catástrofes climáticas, e precisamos de uma política de apoio para que essas pessoas consigam continuar na atividade. O ganha-pão foi afetado, mas os compromissos permanecem”, observa Penz.

Entre as medidas sugeridas está a inclusão desses produtores nas renegociações já aprovadas de financiamentos e obrigações bancárias dos afetados por eventos climáticos. A entidade também pede que seja avaliada, em âmbito federal, a criação de um fundo destinado a apoiar propriedades rurais atingidas por eventos climáticos.

Para Penz, esse suporte deve considerar situações que envolvam perdas de animais, instalações e capacidade produtiva. O objetivo é oferecer condições para que as famílias reconstruam as propriedades e permaneçam na produção de leite.

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