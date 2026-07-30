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Duas pessoas morrem após motocicleta atingir poste em São Miguel do Oeste

Com o impacto, os corpos ficaram sobre a via, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos periciais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Marcos de Lima/WH3
30/07/2026 às 07h28
Duas pessoas morrem após motocicleta atingir poste em São Miguel do Oeste
(Foto: Marcos de Lima/WH3)
Duas pessoas morreram em um gravíssimo acidente registrado na noite desta quarta-feira (29), por volta das 23h, na avenida Willy Barth, em São Miguel do Oeste.
De acordo com as primeiras informações, a motocicleta em que as vítimas estavam saiu da pista e colidiu violentamente contra um poste. Os dois homens morreram ainda no local.
Com o impacto, os corpos ficaram sobre a via, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos periciais.
Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos.
Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente serão apuradas.

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