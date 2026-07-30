Duas pessoas morrem após motocicleta atingir poste em São Miguel do Oeste

Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada. As causas do acidente serão apuradas.

Equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas, mas apenas puderam constatar os óbitos.

Com o impacto, os corpos ficaram sobre a via, que precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos periciais.

De acordo com as primeiras informações, a motocicleta em que as vítimas estavam saiu da pista e colidiu violentamente contra um poste. Os dois homens morreram ainda no local.

Duas pessoas morreram em um gravíssimo acidente registrado na noite desta quarta-feira (29), por volta das 23h, na avenida Willy Barth, em São Miguel do Oeste.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Combate ao Tráfico Há 1 dia Mulher é presa por tráfico de drogas durante ação da Brigada Militar em Seberi Policiais apreenderam porções de crack, cocaína, dinheiro e um telefone celular; suspeita foi encaminhada ao presídio após prisão em flagrante.

Trânsito Há 2 dias Morre segunda vítima de acidente na ERS-317 em Redentora Adalberto Antoniolli estava internado no HSA em Tenente Portela

Trânsito Há 2 dias Caminhão sai da pista após motorista seguir rota indicada por GPS entre Coronel Bicaco e Campo Novo Veículo ficou parcialmente atravessado em uma valeta na estrada da Vila Turvo; condutores devem utilizar caminhos alternativos até a remoção.

Operação Policial Há 2 dias Polícia Civil desarticula esquema de extorsão comandado por traficantes e cumpre mandados em Três Passos e outras cinco cidades Investigação aponta que criminosos presos extorquiam familiares de usuários de drogas; operação resultou em prisões e apreensão de armas, veículos e entorpecentes.