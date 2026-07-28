Mulher de 29 anos morre após veículo sair da pista na RS-522, entre Ijuí e Augusto Pestana

Uma mulher de 29 anos morreu em um acidente de trânsito registrado no início da noite de segunda-feira (27), na RS-522, no trecho de saída de Ijuí em direção ao município de Augusto Pestana.

A vítima foi identificada como Aline Alexandri da Silva, moradora do bairro Tancredo Neves, em Ijuí.

De acordo com as informações disponíveis, Aline conduzia um automóvel GM Onix quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, desceu um barranco e parou em meio à vegetação às margens da rodovia.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro. A Brigada Militar também esteve no local, auxiliando no atendimento da ocorrência.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, que irão investigar as circunstâncias que levaram à saída de pista.

As informações foram divulgadas pelo repórter Márcio Santos, do Grupo Caçadores de Notícias.

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