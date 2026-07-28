Caminhão sai da pista após motorista seguir rota indicada por GPS entre Coronel Bicaco e Campo Novo

Um caminhão saiu da pista na manhã desta terça-feira (28) e ficou parcialmente atravessado em uma valeta na estrada de chão que passa pela Vila Turvo, utilizada como ligação entre os municípios de Coronel Bicaco e Campo Novo.

De acordo com as informações apuradas, o motorista seguia o trajeto indicado pelo sistema de GPS, que apontava a estrada vicinal como rota entre os dois municípios. No entanto, as chuvas registradas durante a manhã deixaram a via escorregadia, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e acabasse saindo da pista.

Após o acidente, o caminhão permaneceu às margens da estrada, ocupando parte da via e reduzindo o espaço disponível para a passagem de outros veículos. A situação exige atenção redobrada dos motoristas que necessitam trafegar pelo trecho.

Até que o veículo seja retirado do local, a recomendação é que os condutores utilizem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e contribuir para a segurança no deslocamento entre Coronel Bicaco e Campo Novo.

Não há informações sobre feridos ou sobre o horário previsto para a remoção do caminhão.

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