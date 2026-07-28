Terça, 28 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Caminhão sai da pista após motorista seguir rota indicada por GPS entre Coronel Bicaco e Campo Novo

Veículo ficou parcialmente atravessado em uma valeta na estrada da Vila Turvo; condutores devem utilizar caminhos alternativos até a remoção.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
28/07/2026 às 10h25
Caminhão sai da pista após motorista seguir rota indicada por GPS entre Coronel Bicaco e Campo Novo
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

Um caminhão saiu da pista na manhã desta terça-feira (28) e ficou parcialmente atravessado em uma valeta na estrada de chão que passa pela Vila Turvo, utilizada como ligação entre os municípios de Coronel Bicaco e Campo Novo.

De acordo com as informações apuradas, o motorista seguia o trajeto indicado pelo sistema de GPS, que apontava a estrada vicinal como rota entre os dois municípios. No entanto, as chuvas registradas durante a manhã deixaram a via escorregadia, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e acabasse saindo da pista.

Após o acidente, o caminhão permaneceu às margens da estrada, ocupando parte da via e reduzindo o espaço disponível para a passagem de outros veículos. A situação exige atenção redobrada dos motoristas que necessitam trafegar pelo trecho.

Até que o veículo seja retirado do local, a recomendação é que os condutores utilizem rotas alternativas, a fim de evitar transtornos e contribuir para a segurança no deslocamento entre Coronel Bicaco e Campo Novo.

Não há informações sobre feridos ou sobre o horário previsto para a remoção do caminhão.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Polícia Civil)
Operação Policial Há 2 horas

Polícia Civil desarticula esquema de extorsão comandado por traficantes e cumpre mandados em Três Passos e outras cinco cidades

Investigação aponta que criminosos presos extorquiam familiares de usuários de drogas; operação resultou em prisões e apreensão de armas, veículos e entorpecentes.

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Acidente Fatal Há 2 horas

Mulher de 29 anos morre após veículo sair da pista na RS-522, entre Ijuí e Augusto Pestana

Motorista perdeu o controle da direção, desceu um barranco e equipes de resgate foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

 (Foto: Reprodução Agência Impacto)
Trânsito Há 4 horas

Acidente na SC-163 deixa motociclista ferida em Itapiranga

Motociclista sofreu suspeita de fratura na clavícula e adolescente que estava na garupa teve ferimentos leves

 (Foto: Rafael Piasecki)
Trânsito Há 1 dia

Colisão na Rua Guarita em Tenente Portela deixa danos materiais em veículos envolvidos

Acidente envolveu um Fiat Palio e uma Toyota RAV4 no final da manhã desta segunda-feira; ninguém ficou ferido

 (Foto: Reprodução)
Atualizada Há 1 dia

Identificado o ciclista que morreu após acidente em Coronel Bicaco

João Orides Nunes da Silva, de 77 anos, morreu após colisisão entre bicicleta e automóvel na noite de domingo na ERS 317

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
22° Sensação
0.79 km/h Vento
79% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quarta
25° 17°
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 33 minutos

Ransomware avança 17,8% e mira o Brasil e toda a LATAM
Geral Há 33 minutos

Novas chuvas no RS destelham casas e deixam famílias desabrigadas
Economia Há 33 minutos

Exportações batem recorde e déficit das contas externas cai em junho
Saúde Há 33 minutos

Dor crônica pode influenciar no tratamento da depressão
Economia Há 34 minutos

Trabalhadores do RS devem receber R$ 854 milhões do FGTS; veja quem recebe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,14%
Euro
R$ 5,82 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 342,699,88 -2,54%
Ibovespa
177,035,02 pts 0.93%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7076 (27/07/26)
01
18
22
35
41
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3746 (27/07/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
14
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias