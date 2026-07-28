Quarta, 29 de Julho de 2026
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Morre segunda vítima de acidente na ERS-317 em Redentora

Adalberto Antoniolli estava internado no HSA em Tenente Portela

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
28/07/2026 às 21h26
Morre segunda vítima de acidente na ERS-317 em Redentora
Colisão frontal ocorreu no início da noite de domingo (19/7), nas proximidades da antiga Granja da BRF (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Subiu para duas as mortes decorrentes do grave acidente de trânsito registrado em 19 de julho na ERS-317, entre Redentora e Coronel Bicaco. Adalberto Antoniolli, motorista do Ford Fiesta envolvido na colisão, morreu nesta terça-feira (28/7), após permanecer internado por nove dias no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela.

A colisão frontal ocorreu no início da noite de domingo (19/7), nas proximidades da antiga Granja da BRF, e envolveu o Ford Fiesta e um Fiat Uno.

A primeira morte havia sido registrada ainda na noite do fato. Albino Buchanelli chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao HSA em Tenente Portela, mas não resistiu aos ferimentos. Ele residia em Campo Novo, após ter morado durante muitos anos em Redentora.

Uma mulher que também estava no Ford Fiesta sofreu ferimentos e recebeu atendimento, sendo liberada posteriormente.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Observador Regional)
Trânsito Há 14 horas

Caminhão sai da pista após motorista seguir rota indicada por GPS entre Coronel Bicaco e Campo Novo

Veículo ficou parcialmente atravessado em uma valeta na estrada da Vila Turvo; condutores devem utilizar caminhos alternativos até a remoção.

 (Foto: Polícia Civil)
Operação Policial Há 15 horas

Polícia Civil desarticula esquema de extorsão comandado por traficantes e cumpre mandados em Três Passos e outras cinco cidades

Investigação aponta que criminosos presos extorquiam familiares de usuários de drogas; operação resultou em prisões e apreensão de armas, veículos e entorpecentes.

 (Foto: Márcio Santos / Grupo Caçadores de Notícias)
Acidente Fatal Há 15 horas

Mulher de 29 anos morre após veículo sair da pista na RS-522, entre Ijuí e Augusto Pestana

Motorista perdeu o controle da direção, desceu um barranco e equipes de resgate foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

 (Foto: Reprodução Agência Impacto)
Trânsito Há 17 horas

Acidente na SC-163 deixa motociclista ferida em Itapiranga

Motociclista sofreu suspeita de fratura na clavícula e adolescente que estava na garupa teve ferimentos leves

 (Foto: Rafael Piasecki)
Trânsito Há 2 dias

Colisão na Rua Guarita em Tenente Portela deixa danos materiais em veículos envolvidos

Acidente envolveu um Fiat Palio e uma Toyota RAV4 no final da manhã desta segunda-feira; ninguém ficou ferido

Tenente Portela, RS
18°
Chuva
Mín. 20° Máx. 27°
18° Sensação
3.04 km/h Vento
96% Umidade
75% (0.97mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
25° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
25° 16°
Domingo
21° 17°
Segunda
° °
Últimas notícias
Tecnologia Há 55 minutos

Campanhas no WhatsApp podem parar: conheça as mudanças
Sociedade Há 1 hora

NM Instituto propõe abordagem integral da saúde feminina
Tecnologia Há 2 horas

Inadimplência escolar pressiona o caixa das escolas em 2027
Trânsito Há 3 horas

Morre segunda vítima de acidente na ERS-317 em Redentora
Tecnologia Há 3 horas

TomTicket lança novo site com conteúdos e calculadora

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 +0,02%
Euro
R$ 5,83 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,132,39 +0,10%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias