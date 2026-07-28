Morre segunda vítima de acidente na ERS-317 em Redentora

Colisão frontal ocorreu no início da noite de domingo (19/7), nas proximidades da antiga Granja da BRF (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

Subiu para duas as mortes decorrentes do grave acidente de trânsito registrado em 19 de julho na ERS-317, entre Redentora e Coronel Bicaco. Adalberto Antoniolli, motorista do Ford Fiesta envolvido na colisão, morreu nesta terça-feira (28/7), após permanecer internado por nove dias no Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela.

A colisão frontal ocorreu no início da noite de domingo (19/7), nas proximidades da antiga Granja da BRF, e envolveu o Ford Fiesta e um Fiat Uno.

A primeira morte havia sido registrada ainda na noite do fato. Albino Buchanelli chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao HSA em Tenente Portela, mas não resistiu aos ferimentos. Ele residia em Campo Novo, após ter morado durante muitos anos em Redentora.

Uma mulher que também estava no Ford Fiesta sofreu ferimentos e recebeu atendimento, sendo liberada posteriormente.

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