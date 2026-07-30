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Derrubadas promove seminário sobre conservação e recuperação do solo

Encontro reuniu produtores rurais e especialistas para debater técnicas de manejo e preservação da fertilidade das áreas agrícolas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Prefeitura de Derrubadas
30/07/2026 às 07h51
Derrubadas promove seminário sobre conservação e recuperação do solo
(Fotos: Ascom Prefeitura de Derrubadas)

Produtores rurais de Derrubadas e de municípios da região participaram, na tarde de terça-feira (28), do Seminário de Técnicas de Recuperação e Conservação do Solo, realizado no Auditório Municipal.

Promovido pela Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o evento abordou práticas de manejo voltadas à preservação da fertilidade do solo, redução da erosão e melhoria da produtividade nas propriedades rurais.

A programação teve como destaque a palestra do pesquisador da Embrapa Trigo, José Eloir Denardin, que apresentou orientações sobre recuperação da fertilidade do solo, conservação da estrutura das áreas agrícolas e adoção de sistemas de manejo adequados às características de cada propriedade.

Além das palestras, o seminário contou com espaço para esclarecimento de dúvidas, troca de experiências e debates técnicos entre produtores e profissionais da área.

Representantes da Emater/RS-Ascar e da Administração Municipal também participaram da programação, que teve como objetivo ampliar o acesso dos produtores a informações técnicas voltadas ao manejo e à conservação do solo.


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(Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Derrubadas)
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