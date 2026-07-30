Prefeito de Campo Novo é escolhido Destaque Político em pesquisa de opinião

O prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos (Pedrinho), foi escolhido como Destaque Político em uma pesquisa de opinião pública realizada pela empresa Public – Pesquisa e Publicidade junto aos moradores do município.

O levantamento avaliou diferentes segmentos da sociedade e, na categoria Destaque Político, o nome do prefeito foi o mais citado pelos participantes da pesquisa.

Ao comentar o resultado, Pedro dos Santos agradeceu o reconhecimento e afirmou que compartilha a homenagem com a vice-prefeita, secretários, servidores municipais, vereadores e a comunidade. Segundo ele, o reconhecimento reforça o compromisso de seguir trabalhando pelo município.

O prefeito está em seu segundo mandato consecutivo à frente da Administração Municipal de Campo Novo.

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