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Mulher é presa por tráfico de drogas durante ação da Brigada Militar em Seberi

Policiais apreenderam porções de crack, cocaína, dinheiro e um telefone celular; suspeita foi encaminhada ao presídio após prisão em flagrante.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador regional - Com Informações Brigada Militar
29/07/2026 às 08h46
Mulher é presa por tráfico de drogas durante ação da Brigada Militar em Seberi
(Foto: Brigada Militar)

Uma mulher de 37 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 28 de julho, no município de Seberi. A prisão foi realizada por uma equipe da Brigada Militar durante patrulhamento nas proximidades de um local conhecido pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam 43 pedras de crack, 42 buchas de cocaína, um telefone celular e a quantia de R$ 193 em dinheiro, materiais que foram recolhidos e apresentados à autoridade policial.

Após a ação, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Na sequência, ela foi encaminhada ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência integra as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança na região.

 

 

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