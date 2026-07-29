Mulher é presa por tráfico de drogas durante ação da Brigada Militar em Seberi

Uma mulher de 37 anos foi presa por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 28 de julho, no município de Seberi. A prisão foi realizada por uma equipe da Brigada Militar durante patrulhamento nas proximidades de um local conhecido pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam 43 pedras de crack, 42 buchas de cocaína, um telefone celular e a quantia de R$ 193 em dinheiro, materiais que foram recolhidos e apresentados à autoridade policial.

Após a ação, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Na sequência, ela foi encaminhada ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência integra as ações de combate ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança na região.

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