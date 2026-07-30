Quinta, 30 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Emissão de NFS-e terá novas exigências em Tenente Portela a partir de agosto

Notas fiscais eletrônicas deverão conter os campos de IBS e CBS; documentos emitidos sem essas informações serão rejeitados pelo sistema

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Prefeitura de Tenente Portela
30/07/2026 às 07h53
Emissão de NFS-e terá novas exigências em Tenente Portela a partir de agosto
(Foto: Divulgação)

A Administração Tributária de Tenente Portela informou que, a partir de 3 de agosto de 2026, entram em vigor novas exigências para a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), em razão da implementação da Reforma Tributária do Consumo.

A mudança vale para os contribuintes enquadrados no regime regular, que deverão preencher obrigatoriamente os campos referentes ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e à CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

As notas fiscais deverão informar a alíquota teste de 1%, composta por 0,1% de IBS e 0,9% de CBS.

Até o momento, a ausência dessas informações não gera rejeição das notas, conforme prevê o Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 1/2025. No entanto, a partir de 3 de agosto, o sistema passará a rejeitar automaticamente os documentos emitidos sem o preenchimento dos novos campos.

Nesta fase de implantação, a apuração do IBS e da CBS terá caráter apenas informativo, sem efeitos tributários, desde que sejam cumpridas as obrigações acessórias previstas na legislação.

A orientação é para que os contribuintes revisem seus procedimentos e, caso utilizem sistemas próprios de emissão de notas fiscais, verifiquem com os fornecedores de software se os programas estão atualizados para atender às novas exigências.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução Observador Regional)
Reconhecimento Há 4 horas

Prefeito de Campo Novo é escolhido Destaque Político em pesquisa de opinião

Levantamento realizado pela empresa Public – Pesquisa e Publicidade apontou o nome de Pedro dos Santos como o mais lembrado na categoria

 (Foto: Divulgação)
Cidades Há 1 dia

Vista Gaúcha adquire trator para manutenção dos campos de futebol

Equipamento será utilizado na conservação dos gramados das comunidades e atenderá cronograma organizado pela Secretaria de Esporte

 (Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)
Tenente Portela Há 1 dia

Conheça as 12 candidatas a Soberanas de Tenente Portela

Apresentamos as 12 candidatas que seguem na caminhada para representar Tenente Portela como soberanas do município na gestão 2026/2027

 Fotos: Fabio Dorst
Granizo Há 2 dias

Granizo atinge Esperança do Sul e mobiliza Defesa Civil para atender famílias

Temporal provocou danos em residências e equipes seguem levantando os prejuízos no município

 Foto: Divulgação Jornal Província
ACAMRECE c Há 2 dias

ACAMRECE celebra 51 anos de história e fortalece a união do Poder Legislativo regional

Presidente da entidade, Andiara Vianna, o Presidente da Câmara de Esperança do Sul, Laércio Antônio Merlo, e o Secretário Executivo Davi Alexandre estiveram na Rádio Província FM nesta terça-feira.

Tenente Portela, RS
19°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
19° Sensação
1.93 km/h Vento
88% Umidade
56% (0.5mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Terça
21° 14°
Últimas notícias
Atualização Há 7 minutos

Erval Seco atualiza balanço e confirma 118 residências atingidas por granizo
Eleições 2026 Há 14 minutos

Confira os mesários nomeados para as Eleições Gerais 2026 em Bom Progresso
Esporte Há 20 minutos

Inter empata com o Flamengo por 1 a 1
Esporte Há 32 minutos

Sem jogar, Grêmio entra na zona de rebaixamento do Brasileirão
Esportes Há 44 minutos

Do rental kart à Fórmula Vee: como começar no automobilismo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Heróis da Lama
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,82%
Euro
R$ 5,83 -0,58%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,529,46 +2,43%
Ibovespa
174,840,77 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7078 (29/07/26)
16
31
55
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3748 (29/07/26)
01
04
05
06
08
09
11
13
14
15
17
19
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias