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Polícia Civil desarticula esquema de extorsão comandado por traficantes e cumpre mandados em Três Passos e outras cinco cidades

Investigação aponta que criminosos presos extorquiam familiares de usuários de drogas; operação resultou em prisões e apreensão de armas, veículos e entorpecentes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
28/07/2026 às 09h38 Atualizada em 28/07/2026 às 10h21
Polícia Civil desarticula esquema de extorsão comandado por traficantes e cumpre mandados em Três Passos e outras cinco cidades
(Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil de Cerro Largo deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), uma operação para combater uma organização criminosa investigada por praticar crimes de extorsão contra familiares de usuários de drogas nas regiões das Missões e Noroeste do Rio Grande do Sul. A ação mobilizou cerca de 40 policiais, que cumpriram nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão.

As diligências ocorreram nos municípios de Roque Gonzales, São Luiz Gonzaga, Cruz Alta, Ijuí, Três Passos e Novo Hamburgo, na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Civil, o grupo era liderado por traficantes que já se encontravam presos. Mesmo de dentro do sistema prisional, eles entravam em contato com familiares de usuários de drogas para exigir pagamentos relacionados a supostas dívidas do tráfico ou a empréstimos obtidos com agiotas. Pelo menos três famílias foram identificadas como vítimas do esquema.

De acordo com a investigação, os criminosos estipulavam prazos para que os valores fossem depositados. Quando o pagamento não era realizado ou sofria atraso, mensageiros eram enviados até as residências para intimidar as vítimas. Em um dos casos apurados, um desses mensageiros cometeu abuso sexual contra uma mulher pertencente a uma das famílias extorquidas. Em outra ocorrência, o cobrador realizou uma chamada de vídeo para que um dos traficantes conversasse diretamente com as vítimas e reforçasse as ameaças.

A Polícia Civil também apurou que os valores depositados eram retirados por terceiros e destinados ao financiamento das atividades ligadas ao tráfico de drogas. As investigações permitiram identificar os mandantes, o responsável pelas cobranças e as pessoas encarregadas de sacar o dinheiro obtido por meio das extorsões. Os valores exigidos variavam conforme cada caso, sendo que uma das vítimas chegou a desembolsar quase R$ 200 mil.

O grupo ainda é suspeito de envolvimento em um ataque a tiros contra a residência de uma vítima, registrado no interior de Salvador das Missões em 2025. Na ocasião, diversos disparos foram efetuados como forma de intimidação, deixando um jovem ferido.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam veículos, porções de cocaína e maconha, além de uma pistola. Os investigados responderão pelos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas da organização criminosa e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo.

Texto baseado nas informações divulgadas pelo Portal News, com edição de Renê Leal.

 

 

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