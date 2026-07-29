Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Universidades tem até sábado para pedir implantação de Cuidoteca

MEC destinará 50 espaços gratuitos para acolhimento infantil em campi

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/07/2026 às 08h10
Universidades tem até sábado para pedir implantação de Cuidoteca
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Universidades federais têm até sábado (1º/8) para pedir a implantação de cuidotecas nos campi. A finalidade da candidatura é poder oferecer acolhimento gratuito a crianças de 3 a 12 anos, no período noturno. A Chamada Estratégica UniCuidotecas selecionará até 50 universidades federais para implantar os espaços.

O atendimento é voltado a filhos de estudantes, docentes, técnicos-administrativos em educação e trabalhadores terceirizados que estudam ou trabalham no campus durante o turno da noite e poderá funcionar também aos fins de semana, feriados e durante as férias escolares.

A oferta deste tipo de suporte é feita em um espaço seguro, acessível e protegido às crianças, enquanto as pessoas responsáveis pelo seu cuidado no âmbito familiar – principalmente mulheres - estudam ou trabalham.

A iniciativa é promovida pelo Ministério da Educação (MEC) , em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e integra o Plano Nacional de Cuidados do governo federal.

Inscrições

As propostas devem ser enviadas, exclusivamente, por meio eletrônico para o endereço [email protected].

As universidades com mais de um campus deverão indicar, no ato da inscrição, apenas um local para a implantação da cuidoteca, de acordo com o critério de maior demanda.

Para efetivar a participação, é necessário encaminhar o plano de trabalho preenchido, o Termo de Compromisso assinado pela Reitoria, plantas arquitetônicas e registros fotográficos do espaço, além de declarações oficiais emitidas pelas pró-reitorias ou setores equivalentes com os quantitativos de estudantes e servidores com atividades no período noturno.

Cada unidade terá capacidade de atender até 40 crianças simultaneamente.

Recursos federais

As instituições selecionadas receberão recursos para implantação do espaço e custeio do funcionamento por 12 meses, conforme previsto na chamada. Como contrapartida, caberá à instituição disponibilizar um espaço físico adequado para a implantação da cuidoteca.

Os recursos repassados às universidades selecionadas poderão ser usados na aquisição de mobiliário infantil, equipamentos de acessibilidade e segurança, materiais lúdicos, contratação de profissionais – como coordenadores, pedagogos e agentes de cuidados –, além de despesas com alimentação, limpeza e manutenção do espaço.

A chamada não permite o uso de recursos em reformas estruturais de grande porte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Coleta de dados do Censo Escolar se encerra na sexta-feira

Pesquisa do Inep reúne informações de redes pública e privada

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Celpe-Bras: inscrição para 2ª edição do exame começa nesta segunda

Provas ocorrerão em outubro, no Brasil, e em novembro, no exterior

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 5 dias

Consulta pública sobre educação bilíngue de surdos acaba sábado

Sociedade pode opinar na plataforma Brasil Participativo

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 5 dias

Prouni 2026/2: prazo para comprovar informação de inscrição acaba hoje

Candidato deve entregar documento na faculdade onde foi selecionado
Educação Há 6 dias

Prouni: prazo para comprovar informações de inscrição termina na sexta

Documentação está descrita no edital do processo seletivo

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.02 km/h Vento
94% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil
Câmara Há 5 minutos

Projeto estabelece que jogos eletrônicos continuem mesmo após desligamento de servidores
Direitos Humanos Há 5 minutos

“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
Infraestrutura Há 21 minutos

Manifesto reforça defesa do traçado original da Ferrovia Norte-Sul com passagem por Palmeira das Missões
Turismo Regional Há 29 minutos

Derrubadas recebe nova sinalização turística para facilitar acesso aos atrativos do município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,13%
Euro
R$ 5,82 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,440,00 +0,63%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias