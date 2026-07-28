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Acidente na SC-163 deixa motociclista ferida em Itapiranga

Motociclista sofreu suspeita de fratura na clavícula e adolescente que estava na garupa teve ferimentos leves

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Agência Impacto
28/07/2026 às 07h37
Acidente na SC-163 deixa motociclista ferida em Itapiranga
(Foto: Reprodução Agência Impacto)

Uma mulher ficou ferida após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel na noite desta segunda-feira (27), na SC-163, na comunidade de Linha Cordilheira Alta, em Itapiranga.

A colisão ocorreu por volta das 20h. A condutora da motocicleta foi atendida consciente e orientada, apresentando suspeita de fratura em dois pontos da clavícula direita, além de dores no ombro. Após os primeiros atendimentos, ela foi imobilizada e encaminhada para avaliação médica.

Na garupa da motocicleta estava uma adolescente, que sofreu escoriações leves pelo corpo e no joelho esquerdo. Ela recebeu atendimento no local e também foi encaminhada para cuidados médicos.

A motorista do carro não se feriu e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária acompanhou os procedimentos e irá apurar as circunstâncias do acidente.


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