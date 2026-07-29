Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Meteorologista aponta tornado como causa dos estragos registrados na Região das Missões

Segundo Ronaldo Coutinho, da Climaterra, fenômeno provavelmente foi um tornado de categoria F1, com ventos entre 130 e 180 km/h; previsão indica melhora temporária antes do retorno da instabilidade.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Sepé
29/07/2026 às 09h17
Meteorologista aponta tornado como causa dos estragos registrados na Região das Missões
(Foto: Captura / Vídeo / Rádio Progresso de Ijuí)

Os danos provocados pelo temporal que atingiu a Região das Missões no fim da tarde e início da noite de terça-feira, 28, podem ter sido causados por um tornado. A avaliação é do meteorologista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, que analisou as imagens e os relatos de destruição registrados em municípios como Giruá, Sete de Setembro, Ubiretama e Senador Salgado Filho.

Em entrevista à Rádio Sepé Tiaraju, Coutinho afirmou que as características observadas são compatíveis com um tornado de categoria F1 na Escala Fujita. De acordo com ele, o fenômeno teria apresentado ventos entre 130 e 180 quilômetros por hora, intensidade suficiente para provocar destruição significativa em curto espaço de tempo.

O meteorologista explicou que o tornado se forma a partir de células convectivas, nuvens de tempestade extremamente intensas que desenvolvem rotação. Quando esse movimento gera um funil que alcança o solo, ocorre o tornado.

Segundo Coutinho, esse tipo de fenômeno é difícil de prever de forma localizada, pois, embora possa ser identificado por radares meteorológicos, a confirmação costuma ocorrer apenas poucos minutos antes da sua formação. Ele também ressaltou que os danos provocados por um tornado diferem daqueles causados por um vendaval comum, já que a força do vento atua de maneira mais concentrada, com capacidade de torcer, levantar e destruir estruturas.

A análise ajuda a compreender os prejuízos registrados em propriedades rurais da região, onde galpões, chiqueiros, construções de madeira e diversas árvores foram derrubados durante a tempestade. O meteorologista destacou ainda que a ocorrência de granizo costuma acompanhar tornados, situação observada em diferentes municípios atingidos pelo temporal.

Além da intensidade dos ventos, Coutinho chamou atenção para os elevados volumes de chuva acumulados nos últimos dias. Em Ijuí, os registros variaram entre 93 e 182 milímetros ao longo de três dias. Já em Santo Ângelo, a estação meteorológica da universidade contabilizou aproximadamente 86 milímetros em apenas 24 horas.

Para esta quarta-feira, a previsão aponta redução gradual da chuva na Região das Missões, com a entrada de uma massa de ar mais seco e frio. Mesmo assim, o meteorologista alertou que a atmosfera ainda permanece instável e que períodos de sol podem transmitir uma falsa sensação de segurança, como ocorreu antes dos temporais registrados na terça-feira.

A tendência é de condições mais favoráveis entre quinta e sexta-feira. No entanto, a chuva poderá retornar entre a tarde e a noite de sábado, com possibilidade de novas instabilidades no domingo e também ao longo da próxima semana. Conforme Coutinho, o Rio Grande do Sul entra em um período com intervalos menores entre os episódios de chuva, mantendo o solo encharcado e aumentando o risco de novos eventos de precipitação intensa.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Commons Wikimedia)
Infraestrutura Há 22 minutos

Manifesto reforça defesa do traçado original da Ferrovia Norte-Sul com passagem por Palmeira das Missões

Documento reúne Prefeitura, UFSM e entidades representativas da região, enquanto AMZOP solicita recursos para avançar no projeto ferroviário entre Chapecó e o Rio Grande do Sul.

 (Foto: Captura / Redes Sociais / Serginho Moto Sport – Concessionária Suzuki)
Motociclismo Há 2 dias

Serginho Moto Sport reúne motociclistas em tradicional Moto Almoço e inaugura ampliação da loja em Tenente Portela

O evento promoveu integração entre participantes de diversos municípios e marcou a entrega de um novo espaço para melhor atender clientes e visitantes

 Consulta Popular é uma oportunidade para a Região Celeiro definir onde serão aplicados novos recursos estaduais (Foto: Divulgação | SECOM-RS)
Edição 2026/2027 Há 4 dias

Votação da Consulta Popular termina neste domingo e definirá novos investimentos para a Região Celeiro

Podem participar pessoas com título cadastrado no RS e conta GOV
JALMO Há 5 dias

Quando a memória canta

Na voz trêmula de seu Alcides e no brilho dos olhos ao ouvir uma moda antiga, voltou um pedaço inteiro da infância e da cidade de outros tempos.

 (Foto: Thaniffer Rigo)
Palestra Há 5 dias

Dr. Jalmo Fornari ministra palestra sobre a importância da leitura na Casa das Gurias do Yucumã

A atividade foi realizada a convite de Ildo Scapini, diretor das Gurias do Flamengo, que convidou Jalmo para compartilhar sua experiência e conversar com as participantes sobre a importância da leitura.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.02 km/h Vento
94% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil
Câmara Há 5 minutos

Projeto estabelece que jogos eletrônicos continuem mesmo após desligamento de servidores
Direitos Humanos Há 5 minutos

“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
Infraestrutura Há 21 minutos

Manifesto reforça defesa do traçado original da Ferrovia Norte-Sul com passagem por Palmeira das Missões
Turismo Regional Há 29 minutos

Derrubadas recebe nova sinalização turística para facilitar acesso aos atrativos do município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,13%
Euro
R$ 5,82 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,440,00 +0,63%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias