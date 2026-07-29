Comissão aprova projeto que desvincula multas de trânsito de veículos locados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em 15 de julho, projeto de lei que permite a desvinculação de multas de trânsito do registro do veículo em casos específicos.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro . Desta forma, o auto de infração será desvinculado do veículo quando a culpa for do embarcador ou do transportador que não seja o dono do veículo. A regra também valerá para carros alugados.

Além disso, a desvinculação ocorrerá em casos de perdimento do bem em favor da administração pública. Nas situações previstas, as cobranças e notificações serão dirigidas à pessoa ou empresa definida no ato de desvinculação.

Após ajuste no texto, o relator na CCJ, deputado Toninho Wandscheer (PP-PR), recomendou a aprovação do Projeto de Lei 5733/23 , da deputada Helena Lima (PSD-RR). Ele também acatou ajustes da Comissão de Viação e Transportes .

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

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