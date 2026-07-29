Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Comissão aprova projeto que desvincula multas de trânsito de veículos locados

A proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/07/2026 às 09h30

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em 15 de julho, projeto de lei que permite a desvinculação de multas de trânsito do registro do veículo em casos específicos.

A proposta altera o Código de Trânsito Brasileiro . Desta forma, o auto de infração será desvinculado do veículo quando a culpa for do embarcador ou do transportador que não seja o dono do veículo. A regra também valerá para carros alugados.

Além disso, a desvinculação ocorrerá em casos de perdimento do bem em favor da administração pública. Nas situações previstas, as cobranças e notificações serão dirigidas à pessoa ou empresa definida no ato de desvinculação.

Após ajuste no texto, o relator na CCJ, deputado Toninho Wandscheer (PP-PR), recomendou a aprovação do Projeto de Lei 5733/23 , da deputada Helena Lima (PSD-RR). Ele também acatou ajustes da Comissão de Viação e Transportes .

Como foi analisada em caráter conclusivo, a proposta poderá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, a versão final do texto precisa ser aprovada pelas duas Casas.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 6 minutos

Projeto estabelece que jogos eletrônicos continuem mesmo após desligamento de servidores

O texto está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 14 horas

Projeto torna facultativo ajuste no calendário escolar para que férias coincidam com Copa Feminina de 2027

A proposta poderá ser analisada diretamente pelo Plenário
Câmara Há 16 horas

Projeto cria programa nacional de apoio à amamentação em emergências

O texto pode ser analisado diretamente pelo Plenário da Câmara dos Deputados
Câmara Há 17 horas

Comissão aprova criação de datas nacionais e título de destaque para Uberlândia

Propostas seguem para a análise dos senadores
Câmara Há 18 horas

Comissão aprova inclusão de novos nomes no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria

Propostas seguem para análise do Senado

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.02 km/h Vento
94% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil
Câmara Há 5 minutos

Projeto estabelece que jogos eletrônicos continuem mesmo após desligamento de servidores
Direitos Humanos Há 5 minutos

“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
Infraestrutura Há 21 minutos

Manifesto reforça defesa do traçado original da Ferrovia Norte-Sul com passagem por Palmeira das Missões
Turismo Regional Há 29 minutos

Derrubadas recebe nova sinalização turística para facilitar acesso aos atrativos do município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,13%
Euro
R$ 5,82 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,440,00 +0,63%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias