temporal volta a causar prejuízos e deixa rastro de destruição no sul

Após uma tarde marcada por temperaturas elevadas na região sul, fortes temporais voltaram a atingir diferentes municípios do Rio Grande do Sul na noite desta terça-feira (28). A instabilidade foi acompanhada por chuva intensa, fortes rajadas de vento e granizo, deixando danos em propriedades rurais, residências e estruturas.

No Noroeste gaúcho, Senador Salgado Filho registrou, no final da tarde, um fenômeno que pode ter sido um tornado no interior do município. As primeiras informações apontam para fortes rajadas de vento, chuva intensa e queda de granizo, com danos em estruturas e propriedades rurais. A extensão dos prejuízos ainda está sendo levantada.

A ocorrência de tornado, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente. A definição dependerá de uma análise técnica dos órgãos meteorológicos competentes. Até o momento, também não há confirmação oficial de feridos.

Em Giruá, no Noroeste do Estado, um tornado provocou um cenário de destruição no interior do município. Imagens registradas após a passagem do fenômeno mostram uma residência praticamente destruída, além de destelhamentos, árvores derrubadas e destroços espalhados por uma propriedade.

Também não há, até o momento, informações oficiais sobre feridos em Giruá. As autoridades seguem avaliando os danos e prestando apoio às famílias atingidas.

GRANIZO ATINGE MUNICÍPIOS DA REGIÃO

O temporal também atingiu Miraguaí, onde houve registro de chuva de granizo em localidades do interior. A maior intensidade foi relatada na região de divisa entre as comunidades de Coxilha Ouro e Santo Antônio. Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida ou sobre possíveis prejuízos.

Em Esperança do Sul, a tempestade de granizo atingiu inicialmente o perímetro urbano e provocou danos em residências. Equipes da Prefeitura e da Defesa Civil iniciaram a distribuição de lonas às famílias afetadas. O número de imóveis danificados e de pessoas atingidas ainda não foi confirmado.

Também houve registro de chuva de pedras em Redentora no início da noite desta terça-feira. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão ou a proporção dos estragos.

TEMPORAL TAMBÉM ATINGE SANTA CATARINA

A instabilidade também provocou transtornos em diversas cidades de Santa Catarina. Houve registro de granizo em Rio do Sul, Aurora, Agrolândia, Indaial, Blumenau e Camboriú, além de fortes ventos, chuva intensa, queda de árvores e danos em telhados e lavouras.

No Alto Vale do Itajaí, o temporal provocou impactos significativos na rede elétrica. Em Aurora, mais da metade das residências estava sem energia, enquanto Laurentino, Agrolândia, Chapadão do Lageado e Atalanta registraram praticamente todas as unidades sem abastecimento.

Em Agrolândia, o granizo cobriu pastagens, deixando áreas verdes tomadas pelo branco das pedras. Em Aurora, a Defesa Civil informou que disponibilizaria lonas aos moradores que tiveram problemas nas coberturas dos imóveis.

Rio do Sul, maior cidade da região, também registrou chuva de granizo acompanhada de fortes ventos e grande volume de água. Moradores registraram imagens da intensidade do temporal.

Até o momento, não há informações sobre desabrigados ou outros transtornos de maior proporção em Santa Catarina. Os levantamentos seguem sendo realizados pelas autoridades e moradores das áreas atingidas.

Novas informações sobre os danos e a possível confirmação dos fenômenos deverão ser divulgadas à medida que as equipes concluírem os levantamentos.



(Foto: Divulgação)

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