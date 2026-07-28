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TomTicket lança novo site com conteúdos e calculadora

Novo site da TomTicket amplia acesso a conteúdos especializados e ferramentas voltadas à tomada de decisão para atender novo perfil de clientes mai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 21h26
TomTicket lança novo site com conteúdos e calculadora
Departamento de Marketing TomTicket

As empresas estão mudando a forma como escolhem plataformas de atendimento. Isso porque a escolha deixou de ser baseada apenas em funcionalidades e passou a incluir a busca por conteúdos especializados. Cada vez mais as empresas querem compreender processos, comparar cenários, calcular resultados e entender como a tecnologia pode contribuir para seus objetivos antes mesmo de iniciar uma negociação. Atenta a essa transformação, a TomTicket acaba de lançar um novo site que amplia o acesso a conteúdos especializados e ferramentas voltadas à tomada de decisão.

"O principal motivo do lançamento foi a percepção de que o site anterior já não conseguia comunicar toda a dimensão da TomTicket. A partir dos feedbacks de clientes e das mudanças que acompanhamos no mercado, entendemos que precisávamos apresentar de maneira mais clara não apenas a plataforma, mas todo o ecossistema de soluções, recursos e conhecimentos que a TomTicket oferece para apoiar as empresas em seus processos de atendimento e suporte", avalia Andressa Braga, analista de Marketing da TomTicket.

A plataforma, de acordo com ela, percebeu que os clientes estão mais informados e buscam compreender melhor as soluções antes de iniciar uma conversa comercial. "Eles querem conhecer as funcionalidades, comparar possibilidades, calcular resultados e entender como a tecnologia pode ser aplicada à realidade de suas operações. Por isso, o novo site foi desenvolvido com mais conteúdos e recursos, permitindo que essa jornada de aprendizado comece antes da contratação", pontua Andressa.

Conteúdos educativos e recursos de apoio à tomada de decisão

Considerando essa mudança de perfil do cliente, mais atento e mais informado, a TomTicket entendeu que a decisão de contratar uma ferramenta de atendimento não deve estar baseada apenas em uma lista de funcionalidades. As empresas precisam entender como organizar seus processos, quais indicadores acompanhar e de que forma a tecnologia pode contribuir para seus objetivos.

Por isso, "ao oferecer conteúdos educativos e recursos de apoio, tornamos a jornada mais simples e segura para todos. O cliente chega mais preparado para a contratação, enquanto nossos times comercial, de implantação e de suporte conseguem conduzir um atendimento ainda mais consultivo e eficiente", destaca a analista de Marketing.

Ela reforça que, mais do que apresentar uma ferramenta consolidada, a TomTicket quer ajudar as empresas a compreender como um atendimento organizado, estratégico e orientado por dados pode impactar positivamente os resultados.

Calculadora de ROI chega para transformar percepção de indicadores

Dentre as novidades do novo site da TomTicket está a calculadora de ROI, desenvolvida para mostrar de maneira prática que investir em uma ferramenta de atendimento também pode representar economia e ganho de eficiência. A analista de Marketing explica que, a partir de dados da própria operação, as empresas conseguem visualizar indicadores como horas economizadas, redução de custos, retorno sobre o investimento e tempo de payback. Dessa forma, uma percepção que antes poderia parecer subjetiva passa a ser traduzida em números concretos, facilitando a análise do custo-benefício e apoiando uma tomada de decisão mais estratégica.

"O conhecimento só gera transformação quando pode ser colocado em prática. Por isso, nosso objetivo é tornar informações relevantes mais acessíveis, ajudando as organizações a converter aprendizado em processos mais estruturados, decisões mais assertivas e melhores experiências de atendimento", salienta Andressa. Em um mercado marcado por mudanças constantes, ampliar o acesso ao conhecimento é fundamental para que empresas de diferentes portes possam evoluir de forma sustentável. Assim, além de acompanhar novas tecnologias, é necessário compreender como aplicá-las para melhorar a organização dos atendimentos, do suporte e da comunicação com os clientes.

Apoio na jornada das empresas

Conforme Andressa, o novo site vai muito além de uma renovação visual. Ele faz parte de uma estratégia maior da TomTicket de compartilhar conhecimento, fortalecer sua presença no mercado e se consolidar como uma referência em atendimento, suporte, experiência do cliente e transformação digital.

"Para nós, esse lançamento também representa a evolução da própria TomTicket. Ele demonstra a maturidade que conquistamos ao longo dos anos, a experiência adquirida ao acompanhar diferentes operações e a nossa capacidade de contribuir não apenas com tecnologia, mas também com conhecimento e boas práticas para o mercado", reforça.

A ideia, assim, é que o novo site seja um ponto de apoio na jornada das empresas e que possa atuar desde a identificação de um desafio até a escolha da solução. E isso será possível por meio de conteúdos, materiais educativos, demonstrações e recursos interativos. As organizações irão encontrar respostas com mais agilidade, compreender melhor suas necessidades e tomar decisões mais bem fundamentadas. Assim como a plataforma TomTicket, o site foi pensado para simplificar processos, ampliar o conhecimento e contribuir para operações de atendimento cada vez mais qualificadas.

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