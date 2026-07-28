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Inadimplência escolar pressiona o caixa das escolas em 2027

Com 80,9% das famílias endividadas no país, atrasos no pagamento de mensalidades ganham peso no segundo semestre e podem comprometer o fluxo de cai...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 22h05
Inadimplência escolar pressiona o caixa das escolas em 2027
Imagem do Magnific/wayhomestudio

O segundo semestre concentra decisões financeiras determinantes para as escolas particulares, período em que a definição de mensalidades, contratações e investimentos para o ano seguinte depende de receitas previsíveis. O momento, porém, chega marcado pelo endividamento das famílias: em abril de 2026, 80,9% dos lares brasileiros tinham algum tipo de dívida e 29,7% estavam com contas em atraso, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Quando esse quadro alcança as mensalidades, o efeito recai diretamente sobre o fluxo de caixa das instituições de ensino, que operam com um calendário rígido, em que despesas com folha de pagamento, estrutura e material permanecem fixas mesmo quando a receita oscila.

Para Luciano Rios, Controller do PagEdu Bank, o atraso nos pagamentos compromete justamente a variável mais sensível do planejamento escolar, que é a previsibilidade das receitas. Sem os recursos esperados, a instituição encontra dificuldade para honrar compromissos operacionais, realizar melhorias e estruturar o próximo ano letivo com segurança.

"O aumento da inadimplência impacta diretamente a previsibilidade financeira das escolas. Quando a instituição não recebe os recursos previstos, pode enfrentar dificuldades para cumprir compromissos operacionais, investir em melhorias e planejar o próximo ano letivo com segurança", afirma.

Inadimplência nas escolas pressiona o fluxo de caixa das escolas em 2027

O desafio, segundo o executivo, está em manter a adimplência sem desgastar o relacionamento com as famílias. A falta de regularidade nos recebimentos dificulta o controle de despesas e a realização de investimentos, o que torna processos estruturados de cobrança e de acompanhamento financeiro parte central da gestão. Boa parte do problema, observa o Rios, se forma antes do vencimento. A comunicação preventiva, com lembretes claros, canais acessíveis e opções de pagamento apresentadas com antecedência, reduz o volume de atrasos e evita que a cobrança se transforme em atrito com as famílias. Quando a escola atua apenas depois que a dívida se acumula, a recuperação tende a ser mais cara e o vínculo com o responsável, mais frágil.

Como a inadimplência escolar afeta o planejamento financeiro

Nesse cenário, empresas como o PagEdu Bank atuam apoiando as instituições na gestão financeira e dos recebíveis, com processos estruturados de cobrança, diferentes opções de pagamento e acompanhamento contínuo. A proposta é aumentar a previsibilidade do fluxo de caixa e reduzir os impactos da inadimplência sem comprometer o relacionamento com as famílias.

A automação de cobranças deixou de ser apenas uma ferramenta operacional para se tornar aliada da gestão financeira escolar. Ao reduzir tarefas manuais, acompanhar recebimentos com mais proximidade e agilizar a comunicação com as famílias, a tecnologia amplia a eficiência da operação e favorece uma gestão mais previsível. O resultado, na avaliação do Controller do PagEdu Bank, é um processo de cobrança mais organizado, menos desgastante e com melhores índices de recuperação financeira.

O alerta central, reforça Luciano Rios, é tratar a inadimplência como risco estratégico, e não apenas como uma questão de cobrança. Agir ainda em 2026 permite identificar vulnerabilidades, fortalecer processos e criar mecanismos de proteção ao fluxo de caixa antes que o problema se acumule. "Quanto mais antecipada for a atuação, maior será a capacidade da escola de iniciar 2027 com previsibilidade financeira e condições de investir no crescimento da instituição", conclui.

Para saber mais, basta acessar:

Site: https://www.pagedu.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/pagedu_oficial/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pagedubank/

YouTube: https://www.youtube.com/@PagEdu

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