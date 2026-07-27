Colisão na Rua Guarita deixa danos materiais em Tenente Portela

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h30 desta segunda-feira na Rua Guarita, em Tenente Portela. A colisão envolveu um veículo Fiat Palio e uma caminhonete Toyota RAV4.
Segundo as informações apuradas, o condutor do Palio, que estava estacionado na via, realizava uma manobra de retorno para estacionar no lado oposto da pista quando acabou cortando a frente da RAV4, sendo colhido pelo outro automóvel. Com o impacto, o Palio teve avarias concentradas na porta do motorista.
No Fiat Palio ocupavam o veículo o condutor e uma passageira. Já a Toyota RAV4 era ocupada apenas pelo seu motorista. Apesar dos estragos e do susto, nenhum dos ocupantes de ambos os veículos ficou ferido, restando apenas prejuízos materiais.
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