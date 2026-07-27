Segunda, 27 de Julho de 2026
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Colisão na Rua Guarita deixa danos materiais em Tenente Portela

Acidente envolveu um Fiat Palio e uma Toyota RAV4 no final da manhã desta segunda-feira; ninguém ficou ferido

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
27/07/2026 às 11h28 Atualizada em 27/07/2026 às 11h56
Colisão na Rua Guarita deixa danos materiais em Tenente Portela
(Foto: Rafael Piasecki)

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h30 desta segunda-feira na Rua Guarita, em Tenente Portela. A colisão envolveu um veículo Fiat Palio e uma caminhonete Toyota RAV4.

Segundo as informações apuradas, o condutor do Palio, que estava estacionado na via, realizava uma manobra de retorno para estacionar no lado oposto da pista quando acabou cortando a frente da RAV4, sendo colhido pelo outro automóvel. Com o impacto, o Palio teve avarias concentradas na porta do motorista.

No Fiat Palio ocupavam o veículo o condutor e uma passageira. Já a Toyota RAV4 era ocupada apenas pelo seu motorista. Apesar dos estragos e do susto, nenhum dos ocupantes de ambos os veículos ficou ferido, restando apenas prejuízos materiais.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Atualizada Há 1 hora

Identificado o ciclista que morreu após acidente em Coronel Bicaco

João Orides Nunes da Silva, de 77 anos, morreu após colisisão entre bicicleta e automóvel na noite de domingo na ERS 317

 (Foto: Reprodução / MB Notícias)
Trânsito Há 3 horas

Pane mecânica em caminhão provoca bloqueio parcial na RSC-472, em Três Passos

Veículo apresentou problemas na subida da Linha Turvo e exige atenção redobrada dos motoristas devido ao tráfego em meia pista.

 (Foto: Arte / Sistema Província)
Incêndio Residencial Há 4 horas

Princípio de incêndio atinge residência no Centro de Esperança do Sul e mobiliza Corpo de Bombeiros

Fogo ficou restrito à sala da casa, cachorro foi resgatado sem ferimentos e não houve vítimas.

 (Foto: Divulgação 4º Pelotão de Bombeiros Militar)
Trânsito Há 4 horas

Colisão entre caminhão e Saveiro é registrada em Esperança do Sul

Acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros; apesar dos danos nos veículos, não houve feridos

 Homem trafegava de bicicleta quando foi atingido por um veículo na noite deste domingo (26/7) (Foto: Reprodução | Redes Sociais)
Trânsito Há 15 horas

Atropelamento mata ciclista na ERS-317 em Coronel Bicaco

Identidade da vítima ainda não foi confirmada

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 27°
25° Sensação
3.07 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 15°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Últimas notícias
Economia Há 29 minutos

Seguradoras exigem declaração de uso para motoristas de app
Câmara Há 29 minutos

Projeto amplia exclusão de herança para condenados por crimes contra parentes
Senado Federal Há 29 minutos

Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas
Trânsito Há 36 minutos

Colisão na Rua Guarita deixa danos materiais em Tenente Portela
Agro Há 43 minutos

Alívio no custo de produção é passageiro, aponta Farsul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,37%
Euro
R$ 5,81 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,171,39 +0,63%
Ibovespa
174,469,73 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7075 (26/07/26)
02
04
20
50
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3745 (26/07/26)
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias