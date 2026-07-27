Segunda, 27 de Julho de 2026
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Semana começa com alerta amarelo para tempestades no RS

Poderá haver queda de granizo, de acordo com o Inmet

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/07/2026 às 07h56
Semana começa com alerta amarelo para tempestades no RS
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para tempestades que poderão atingir todo o estado do Rio Grande do Sul no início desta semana, especialmente na segunda-feira (27).

O alerta amarelo é o primeiro grau entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

Segundo o instituto, o estado poderá ser atingido por chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Inundações

Em relação à possibilidade de inundações , o estado do Rio Grande do Sul permanece, até quarta-feira (29), em alerta laranja. Duas regiões receberam alerta vermelho. O perímetro abrange as áreas de Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Rio Pardo e Canoas.

Há risco de cheias também na região do baixo rio Uruguai (de São Borja a Uruguaiana), rio Jacuí (a partir de Dona Francisca até o Delta) e Sinos (São Leopoldo), assim como o rio Ibirapuitã, em Alegrete, rio Santa Maria, em Dom Pedrito e Rosário do Sul, rio Ibicuí em Manoel Viana, e rio Quaraí, em Quaraí.

A Defesa Civil do RS detém cinco níveis de avisos: verde (normal), amarelo (atenção), laranja (alerta), vermelho (inundação) e roxo (inundação extrema).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 1 hora

Sol predomina nesta segunda, mas chuva retorna na terça à Região Celeiro

Segunda-feira será de tempo firme, mas previsão indica volumes elevados de chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo nos próximos dias

 (Foto: Jornal Província)
Geral Há 2 horas

Defensor Público defende ampliação da assistência a pacientes com fibromialgia em Tenente Portela

Durante entrevista ao programa Tribuna Popular, João Bosco Filho destacou avanços conquistados pelas pacientes, mas afirmou que ainda faltam reumatologista e medicamentos específicos na rede pública

 (Foto: Divulgação / Wilson Winnkler)
Alerta Hidrológico Há 2 horas

Defesa Civil mantém alerta para risco de inundações no Rio Grande do Sul até quarta-feira

Previsão de chuva moderada a forte pode provocar novas cheias, alagamentos e manter níveis elevados em rios de diferentes regiões do Estado.

 (Foto: Divulgação/Acsurs)
Suinocultura Há 4 horas

Três Passos sediará o Dia Estadual do Porco em 2027

Principal evento da suinocultura gaúcha será realizado durante a Festa do Colono e Motorista, em julho do próximo ano, o anuncio foi feito sexta-feira 24

 (Foto: Divulgação Rede Peperi)
Ocorrência Há 5 horas

Incêndio em hamburgueria assusta moradores no centro de Itapiranga

Fogo começou em um freezer e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros; ninguém ficou ferido

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 27°
25° Sensação
3.07 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h18 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Terça
27° 18°
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 15°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Últimas notícias
Economia Há 22 minutos

Seguradoras exigem declaração de uso para motoristas de app
Câmara Há 22 minutos

Projeto amplia exclusão de herança para condenados por crimes contra parentes
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso tem 32 medidas provisórias para serem votadas
Trânsito Há 29 minutos

Colisão na Rua Guarita deixa danos materiais em Tenente Portela
Agro Há 36 minutos

Alívio no custo de produção é passageiro, aponta Farsul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,37%
Euro
R$ 5,81 +0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,245,59 +0,66%
Ibovespa
174,524,06 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 3036 (26/07/26)
05
12
21
33
43
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7075 (26/07/26)
02
04
20
50
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3745 (26/07/26)
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias