Incêndio em hamburgueria assusta moradores no centro de Itapiranga

Um incêndio foi registrado por volta do meio-dia deste domingo (26) em uma hamburgueria localizada na Rua do Comércio, no centro de Itapiranga.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores vizinhos e conseguiu controlar rapidamente as chamas, que, conforme as primeiras informações, tiveram início em um freezer.

No momento da ocorrência, o estabelecimento estava fechado e não havia pessoas no local. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, como o incêndio ocorreu em um ambiente fechado e com pouca circulação de oxigênio, o fogo não se propagou para imóveis vizinhos.

As causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.

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