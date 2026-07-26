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Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio

Confira as dezenas do Concurso 3.036, sorteado neste domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/07/2026 às 12h52
Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.036 da Mega-Sena, realizado neste domingo (26), em São Paulo.

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (28).

Os números sorteados são: 05 - 12 - 21 - 33 - 43 - 50

92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.109,79 cada

7.263 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 586,9 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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