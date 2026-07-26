Domingo, 26 de Julho de 2026
16°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Defesa Civil do Estado alerta para tempestades severas entre domingo e terça-feira

Neste domingo, as instabilidades começam a atuar de forma isolada

Por: Editoria Local Fonte: Defesa Civil Estadual
26/07/2026 às 16h09
Defesa Civil do Estado alerta para tempestades severas entre domingo e terça-feira
Aviso Hidrometeorológico indica condições favoráveis para tempestades com chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e volumes expressivos de precipitação (Foto: Diones Roberto Becker)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a atuação de um novo episódio de tempo severo no Estado entre este domingo (26/7) e a terça-feira (28/7). O Aviso Hidrometeorológico nº 11 indica condições favoráveis para tempestades com chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e volumes expressivos de precipitação, além do aumento do risco hidrológico em diversas regiões gaúchas.

Neste domingo, as instabilidades começam a atuar de forma isolada, com possibilidade de temporais acompanhados de chuva moderada a forte, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte.

Entre a segunda-feira e a terça-feira, o cenário se intensifica. Há previsão de tempestades severas, com potencial para queda de granizo de maior dimensão, rajadas de vento que podem superar os 90 km/h e acumulados elevados de chuva. Os maiores volumes são esperados nas regiões Oeste, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral, onde os acumulados podem ultrapassar 120 milímetros em curto período e atingir até 200 milímetros em 48 horas.

Diante desse cenário, a Defesa Civil emitiu nível de Alerta para municípios com maior risco de ocorrência de tempestades severas, incluindo cidades como Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Porto Alegre, Gramado e Tramandaí. Também há áreas em Atenção para temporais isolados em municípios como Santa Rosa, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Vacaria, São José dos Ausentes, Pelotas, Rio Grande e Chuí.

Cheias e alagamentos

Além dos riscos meteorológicos, o Aviso Hidrometeorológico destaca a preocupação com a evolução das condições hidrológicas. A previsão indica risco de cheias em arroios e pequenos rios, alagamentos em áreas urbanas e manutenção ou agravamento dos níveis elevados dos principais cursos d'água. Os rios Jacuí, Uruguai e Ibirapuitã merecem atenção especial devido ao risco de inundação.

Atualmente, o rio Uruguai e o rio Jacuí já apresentam estações de monitoramento acima da cota de inundação. A tendência é de permanência dos níveis elevados, especialmente na região do Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana; no rio Jacuí, a partir de Dona Francisca até o Delta; e no rio Ibirapuitã, em Alegrete, que se encontra muito próximo da cota de inundação.

Como apoio às ações de preparação e resposta, a Defesa Civil do Estado disponibiliza manchas de inundação para municípios onde há maior potencial de impactos, como São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Rio Pardo e Alegrete. Os mapas representam cenários previstos e servem como ferramenta para subsidiar a tomada de decisão pelos órgãos de proteção e defesa civil, podendo sofrer alterações conforme a evolução das condições hidrometeorológicas.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos pelos canais oficiais e adote medidas preventivas, especialmente nas áreas com histórico de alagamentos e inundações. Em caso de risco, a recomendação é evitar deslocamentos durante os temporais, não atravessar áreas alagadas, manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante as tempestades e seguir as orientações das autoridades locais.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil permanece acompanhando continuamente a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas em todo o Estado, mantendo contato permanente com os municípios para apoiar as ações de preparação e resposta sempre que necessário.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 7 horas

Ribeirão Preto ainda enfrenta falta de energia após temporal na sexta

Milhares de casas na região estão sem energia elétrica

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 8 horas

Mega-sena acumula e pagará R$ 78 milhões no próximo sorteio

Confira as dezenas do Concurso 3.036, sorteado neste domingo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Maior evento científico da América Latina começa neste domingo

Reunião anual da SBPC espera a presença de 50 mil pessoas
Geral Há 1 dia

Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas

Risco de tempestades severas aumenta no início da próxima semana

 Equipe econômica não pretende, neste momento, restabelecer a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel (Foto: Diones Roberto Becker)
Governo Federal Há 1 dia

Subsídio de R$ 0,35 ao diesel não será retomado, diz ministro

Informação foi dada na sexta-feira (24/7)

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 22°
18° Sensação
0.36 km/h Vento
96% Umidade
82% (0.35mm) Chance chuva
07h19 Nascer do sol
18h03 Pôr do sol
Segunda
26° 15°
Terça
27° 16°
Quarta
25° 16°
Quinta
23° 15°
Sexta
26° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

Alison vence 400m com barreiras com melhor marca mundial em 2026
Justiça Há 1 hora

Ex-presidente do STF, Octavio Gallotti morre aos 95 anos
Direitos Humanos Há 2 horas

Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito
Direitos Humanos Há 2 horas

Julho das Pretas: mulheres negras marcham pelas ruas de todo país
Direitos Humanos Há 3 horas

Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,23%
Euro
R$ 5,78 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 350,972,27 +1,77%
Ibovespa
174,041,95 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7074 (24/07/26)
17
28
29
41
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3744 (24/07/26)
01
02
03
05
07
10
14
16
17
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2954 (24/07/26)
00
07
10
12
16
21
37
39
47
48
62
66
74
81
84
85
87
90
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2987 (24/07/26)
11
16
34
36
41
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias