Defesa Civil do Estado alerta para tempestades severas entre domingo e terça-feira

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para a atuação de um novo episódio de tempo severo no Estado entre este domingo (26/7) e a terça-feira (28/7). O Aviso Hidrometeorológico nº 11 indica condições favoráveis para tempestades com chuva intensa, rajadas de vento, queda de granizo e volumes expressivos de precipitação, além do aumento do risco hidrológico em diversas regiões gaúchas.

Neste domingo, as instabilidades começam a atuar de forma isolada, com possibilidade de temporais acompanhados de chuva moderada a forte, rajadas de vento e queda de granizo, principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte.

Entre a segunda-feira e a terça-feira, o cenário se intensifica. Há previsão de tempestades severas, com potencial para queda de granizo de maior dimensão, rajadas de vento que podem superar os 90 km/h e acumulados elevados de chuva. Os maiores volumes são esperados nas regiões Oeste, Campanha, Centro, Sul, Costa Doce, Região Metropolitana, Vales, Serra e Litoral, onde os acumulados podem ultrapassar 120 milímetros em curto período e atingir até 200 milímetros em 48 horas.

Diante desse cenário, a Defesa Civil emitiu nível de Alerta para municípios com maior risco de ocorrência de tempestades severas, incluindo cidades como Uruguaiana, São Borja, Santa Maria, São Gabriel, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Porto Alegre, Gramado e Tramandaí. Também há áreas em Atenção para temporais isolados em municípios como Santa Rosa, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Vacaria, São José dos Ausentes, Pelotas, Rio Grande e Chuí.

Cheias e alagamentos

Além dos riscos meteorológicos, o Aviso Hidrometeorológico destaca a preocupação com a evolução das condições hidrológicas. A previsão indica risco de cheias em arroios e pequenos rios, alagamentos em áreas urbanas e manutenção ou agravamento dos níveis elevados dos principais cursos d'água. Os rios Jacuí, Uruguai e Ibirapuitã merecem atenção especial devido ao risco de inundação.

Atualmente, o rio Uruguai e o rio Jacuí já apresentam estações de monitoramento acima da cota de inundação. A tendência é de permanência dos níveis elevados, especialmente na região do Baixo Uruguai, entre São Borja e Uruguaiana; no rio Jacuí, a partir de Dona Francisca até o Delta; e no rio Ibirapuitã, em Alegrete, que se encontra muito próximo da cota de inundação.

Como apoio às ações de preparação e resposta, a Defesa Civil do Estado disponibiliza manchas de inundação para municípios onde há maior potencial de impactos, como São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Rio Pardo e Alegrete. Os mapas representam cenários previstos e servem como ferramenta para subsidiar a tomada de decisão pelos órgãos de proteção e defesa civil, podendo sofrer alterações conforme a evolução das condições hidrometeorológicas.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos pelos canais oficiais e adote medidas preventivas, especialmente nas áreas com histórico de alagamentos e inundações. Em caso de risco, a recomendação é evitar deslocamentos durante os temporais, não atravessar áreas alagadas, manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante as tempestades e seguir as orientações das autoridades locais.

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil permanece acompanhando continuamente a evolução das condições meteorológicas e hidrológicas em todo o Estado, mantendo contato permanente com os municípios para apoiar as ações de preparação e resposta sempre que necessário.

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