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Princípio de incêndio atinge residência no Centro de Esperança do Sul e mobiliza Corpo de Bombeiros

Fogo ficou restrito à sala da casa, cachorro foi resgatado sem ferimentos e não houve vítimas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
27/07/2026 às 08h32
Princípio de incêndio atinge residência no Centro de Esperança do Sul e mobiliza Corpo de Bombeiros
(Foto: Arte / Sistema Província)

Um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (26), no Centro de Esperança do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 15h20, após uma informação inicial de que duas residências estariam sendo atingidas pelas chamas.

Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que o fogo estava concentrado em apenas um imóvel. Como a residência estava fechada e havia intensa fumaça saindo pelas janelas e pelo telhado, os bombeiros precisaram realizar uma entrada forçada pela porta da frente para iniciar o combate ao incêndio.

Durante a vistoria no interior da casa, foi identificado que as chamas atingiam um computador e uma impressora que estavam sobre um rack de madeira na sala. A fumaça já havia tomado todos os cômodos da residência.

Enquanto realizavam o atendimento, os bombeiros também resgataram um cachorro de pequeno porte que estava preso por uma coleira na garagem. O animal foi retirado em segurança e entregue à proprietária do imóvel, que se encontrava no local.

Após controlar o incêndio, a equipe executou o trabalho de rescaldo e promoveu a ventilação da residência para eliminar a fumaça acumulada. O foco permaneceu limitado a um único ponto, impedindo que o fogo causasse danos à estrutura do imóvel.

Os prejuízos ficaram restritos ao computador, à impressora e à grande quantidade de fuligem espalhada pelos ambientes da casa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A proprietária informou que a residência possui seguro. Como medida preventiva, o Corpo de Bombeiros orientou que as instalações elétricas sejam inspecionadas por um profissional habilitado antes que o imóvel volte a ser utilizado.

 

 

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