Pane mecânica em caminhão provoca bloqueio parcial na RSC-472, em Três Passos

Um caminhão apresentou pane mecânica na manhã desta segunda-feira, 27 na RSC-472, na subida da Linha Turvo, em Três Passos, causando transtornos ao tráfego de veículos.

Em razão do problema, o caminhão permaneceu sobre a pista, obrigando a adoção do sistema de trânsito em meia pista no trecho afetado. O local é considerado de risco, exigindo atenção redobrada dos condutores que trafegam pela rodovia.

Motoristas que passam pela região devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização existente e redobrar os cuidados até que o veículo seja removido e o fluxo seja totalmente restabelecido. Até o momento, não há informações sobre feridos ou previsão para a liberação completa da pista.

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