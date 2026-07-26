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Ribeirão Preto ainda enfrenta falta de energia após temporal na sexta

Milhares de casas na região estão sem energia elétrica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/07/2026 às 13h26

A região de Ribeirão Preto, no interior paulista, ainda enfrenta falta de energia elétrica neste domingo (26) após o forte temporal que atingiu a área na madrugada da última sexta-feira (24).

De acordo com boletim da concessionária CPFL Paulista, divulgado às 6h, 2% das casas afetadas em Ribeirão Preto ainda estavam sem energia, e cerca de 15 mil residências nas cidades vizinhas (Taquaritinga, Dumont e Guariba) continuavam sem luz. A situação é pior no município de Guariba, onde 13 mil casas permaneciam sem energia.

A CPFL Paulista informou que está concentrando esforços na reconstrução de 54 torres de transmissão e na substituição de mais de 250 postes danificados pelo temporal.

Segundo a Defesa Civil Nacional, na madrugada desta sexta-feira, um temporal com chuvas intensas, fortes rajadas de vento de até 70 km/h e descargas atmosféricas, atingiu Ribeirão Preto, causando danos significativos à infraestrutura urbana . Uma pessoa morreu após uma estrutura cair sobre a residência, e outra ficou ferida em um desabamento. Até ontem (25), eram registradas 370 famílias desalojadas e duas famílias desabrigadas.

Foram registrados diversos destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, comprometimento no abastecimento de água, bloqueios de vias públicas e danos em unidades de saúde e demais edificações públicas. O Corpo de Bombeiros atendeu aproximadamente 250 ocorrências relacionadas ao desastre.

Segundo a prefeitura de Ribeirão Preto, 41 escolas sofreram danos estruturais – 5 delas foram danificadas com severidade. Na área da saúde, 29 prédios foram atingidos, sendo 20 edifícios de unidades básicas de saúde (UBS). Segundo a administração municipal, os recursos para a reconstrução dos prédios públicos superam o disponível no orçamento da cidade.

Apoio

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve neste sábado (25) em Ribeirão Preto e informou que, com o reconhecimento do Estado de Emergência dos municípios da região, o governo federal iniciará os aportes às prefeituras para a reconstrução das áreas afetadas.

De acordo com Alckmin, serão destinados recursos para cobrir a ajuda humanitária (alimentos, colchões, kit de limpeza, kit dormitório), a reconstrução de prédios públicos e também de moradias civis, como unidades de habitação. O vice-presidente ainda informou que as famílias afetadas pelo temporal poderão solicitar na Caixa a liberação de 50% dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“O governo não manda a cesta de alimentos, não manda o colchão, ele manda o dinheiro e deposita para a prefeitura. Quem faz as compras é o município”, destacou Alckmin.

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